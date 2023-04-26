Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказала советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. По ее словам, международное сообщество не только может – оно должно приобщиться к процессу возвращения детей.

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Все виновные должны быть наказаны

Герасимчук сказала, что сейчас все прекрасно понимают, что пока в опасности есть украинские дети, так же в безопасности не может себя чувствовать ни один ребенок в мире.

Соответствующие органы используют все возможные механизмы, документирование, санкционную политику – все, что может помочь заставить Россию или жить по правилам со всеми, или никак. Герасимчук напомнила, что у мира очень много четко прописанных документов, таких как международное гуманитарное право, Женевскую конвенцию, конвенцию ООН о правах ребенка и так далее.

Если один игрок общества не желает выполнять правила, то система дает сбой. И нужно здесь найти механизмы, как привлечь того, кто не хочет жить по правилам, а сегодня – это Россия, заставить жить по правилам, или сделать так, чтобы эта страна понесла сразу наказание и получила всемирную 100% изоляцию,

– говорит уполномоченная по правам ребенка.

Она подчеркнула, что в цивилизованном обществе не принято смотреть на маньяка и говорить: "Ай-яй-яй, как тебе не стыдно! Верни ребенка к родителям". Но сейчас весь мир говорит "ай-яй-яй" и ничего не поделает. Герасимчук отмечает, что так сейчас быть не может, и мировое сообщество это понимает.

"Поэтому мы вместе должны сейчас находить новые механизмы и привлечения России к ответственности, и к игре по правилам в обществе, и к поиску и возвращению абсолютно каждого ребенка, и по сути к построению новой глобальной системы безопасности детей в мире. Потому что, если это случилось в Украине, это может случиться с любой другой страной мира", – подчеркнула Герасимчук.

Россия похищает украинских детей / Инфографика 24 Канала

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