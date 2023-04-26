Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. За її словами, міжнародна спільнота не лише може – вона повинна долучитися до процесу повернення дітей.

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Усі винні повинні бути покарані

Герасимчук сказала, що зараз всі чудово розуміють, що поки в небезпеці є українські діти, так само в безпеці не може себе почувати жодна дитина у світі.

Відповідні органи наразі використовують всі можливі механізми, документування, санкційну політику – все, що може допомогти змусити Росію або жити за правилами з усіма, або ніяк. Герасимчук нагадала, що світ має дуже багато чітко прописаних документів, як-от міжнародне гуманітарне право, Женевську конвенцію, конвенцію ООН про права дитини й так далі.

Якщо один гравець суспільства не хоче виконувати правила, то система дає збій. І потрібно тут знайти механізми, як притягнути того, хто не хоче жити за правилами, а на сьогодні – це Росія, змусити жити за правилами, або зробити так, щоб ця країна понесла відразу покарання і отримала всесвітню 100% ізоляцію,

– каже уповноважена з прав дитини.

Вона наголосила, що в цивілізованому суспільстві не заведено дивитися на маніяка і казати: "Ай-яй-яй, як тобі не соромно! Поверни дитину до батьків". Але зараз весь світ каже "ай-яй-яй" і нічого не робить. Герасимчук зауважує, що так зараз бути не може, і світова спільнота це розуміє.

"Тому ми разом маємо зараз знаходити нові механізми і притягнення Росії до відповідальності, і до гри за правилами в суспільстві, і до пошуку та повернення абсолютно кожної дитини, і по суті до побудови нової глобальної системи безпеки дітей у світі. Тому що, якщо це трапилось в Україні, це може трапитися з будь-якою іншою країною світу", – підкреслила Герасимчук.

Росія викрадає українських дітей / Інфографіка 24 Каналу

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