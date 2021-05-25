Прекратила голодовку, потому что могла потерять ребенка, – жена белорусского политзаключенного

Дарья Лосик, жена основателя одного из самых влиятельных политических телеграм-каналов "Беларусь головного мозга", Игоря Лосика, рассказала в интервью 24 каналу, как чувствует себя жена белорусского политзаключенного и на что готова женщина для освобождения мужа из тюрьмы.

С каждым месяцем в Беларуси увеличивается количество политзаключенных, и становится все больше жен арестованных оппозиционеров и блогеров, которые ради возвращения мужей готовы стать крупными политическими фигурами или по крайней мере приобщиться к "игре".

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Началось все с объединенного штаба оппозиции, в который вошли три жены главных соперников президента Лукашенко на выборах, которые оказались под арестом. Речь о Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало.

До этого эти женщины не имели никакого отношения к политике, однако кто, как не вторые половинки, сможет честно продолжать дело своих мужей, а тем более до конца защищать их на международном уровне и требовать освобождения из тюрьмы?

Преследование за правду

Героиня интервью – Дарья Лосик – жена основателя телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика. Во времена массовых антиправительственных выступлений аудитория канала достигала 700 тысяч подписчиков. Это был второй по влиятельности медиаресурс (после Nexta Степана Путило и Романа Протасевича).

Популярный ныне канал создали еще 5 лет назад как хобби, и это вовсе не должно было быть оппозиционное сообщество для координации митингов. Однако, когда телеграм-каналы начали приобретать все большее влияние в политической жизни, как и любые интернет-медиа, администраторов начали преследовать.

25 июня прошлого года Дарья, как всегда, возвращалась с ребенком с прогулки. На лестнице собственного дома ее встретили правоохранители. До квартиры следователей Дарья сразу не впустила, ведь это помещение принадлежит отцу Дарьи, на что силовики при годовалому ребенку пригрозили взорвать дверь.

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Правоохранителей все же впустили на обыск. Вместе с техникой они забрали самого Игоря Лосика. С тех пор мужчину не видела ни жена, ни маленькая дочь.

Впоследствии канал "Беларусь головного мозга" признали экстремистским, теперь за репосты с него можно получить наказание вплоть до ареста. А самого Игоря обвинили по статьям 130 (разжигание ненависти) и 293 (организация массовых беспорядков). Когда блогеру предъявили очередное обвинение, он прямо на глазах у следователя в знак протеста пытался перерезать себе вены. Он также неоднократно объявлял голодовку.



Дарья и Игорь Лосики объявляют голодовку / Инстаграм жены политзаключенного

Весь год Дарья поддерживает мужа, ищет помощи в международных организациях, делает публичные обращения и даже голодала вместе с ним.

Что такое быть женой белорусского политзаключенного и на что готова женщина для освобождения мужа из тюрьмы – читайте в интервью Дарьи Лосик для 24 канала.

"В последний раз видела мужа год назад"

Как вашему мужу пришла идея создать Telegram-канал? С самого начала это был медиапроект или оппозиционное сообщество для координирования действий?

Мой муж всегда интересовался событиями, которые происходят в Беларуси и мире. Канал создали давно просто с целью публикации новостей, и ни в коем случае не для координации протестов. Пока мой муж был на свободе, канал оставался информационным.

Кто сейчас ведет канал?

Сейчас каналом занимается Роман Протасевич – бывший редактор Nexta.live (интервью записывалось до похищения Романа – ред.)

Что вам известно об условиях содержания вашего мужа в тюрьме?

Пока ничего критического нет, посылки получает, контактировать с адвокатом позволяют. Единственное, что очень плохо доходят письма. На это жалуются многие политзаключенные. Месяц ни до меня, ни до него письма вообще не доходили.

На прошлой неделе ему принесли сразу 25 писем, это, я считаю, наша маленькая победа.

Разрешают ли встречаться с мужем?

Нет. К сожалению, я получаю отказы от центрального управления следственного комитета без каких-либо объяснений причин. Хотя по закону у меня есть право на свидание, и отказы в них – это нарушение прав человека. Последний раз мы виделись 25 июня 2020-го, почти год назад.

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"Прекратила голодовку, потому что был риск потерять ребенка"

Вы прекратили голодовку на 6-й день. По вашим словам, сделали это из-за давления на вашу семью. Что именно случилось в этот период?

Угроза была не мне, а моей дочери. Поскольку я сейчас являюсь единственным опекуном для своей дочери, получилось так, что она оказалась в социально-опасном положении, пока я голодала.

С другой стороны, такую акцию могли расценить как одиночное пикетирование.

Вы считаете, что факт вашей голодовки мог привлечь внимание органов опеки, которые могли лишить вас родительских прав?

По данным DW , за одиночные пикеты белорусская власть может отправить под арест или же даже на лечение в психиатрическую клинику.

Именно так.

Обращение Дарьи Лосик:

А это ваше личное опасение или, по вашей информации, власть действительно имела подобные планы?

Скажем, птичка на хвосте принесла.

Как прошли Ваши 6 дней голодания? Что физически ощущали?

Физически это совсем не сложно. Дискомфорт ощущала первые два дня, да и не очень критично. Единственный дискомфорт в течение голодания – очень хотелось кофе. Главное – пить много воды и электролитов. Смогла бы продержаться дольше, если бы не давление на дочь.

Правда, если держаться так долго, как Игорь, то могут начаться серьезные проблемы со здоровьем.

Ваш муж прекратил голодовку на 42-й день. Это было как-то связано с состоянием здоровья?

Проблемы со здоровьем у него начались раньше. Он жаловался, что у него большое давление и болели почки.

Я думаю, он продолжал бы и дальше, однако он узнал, что другие активисты начали голодать параллельно с ним. Он считал, что это не нормально, что люди ради него рискуют своим здоровьем, поэтому решил остановиться.

Достигли ли вы методом голодания того, чего хотели с самого начала?

Конечно нет, ведь главная цель – это освобождение моего мужа или по крайней мере изменение меры пресечения. При нынешней власти я даже не знаю, что сделать, чтобы такого достичь.

Однако мы получили международную огласку. На нас сразу обратили внимание в Соединенных Штатах, я давала интервью американским СМИ. Также делом Игоря заинтересовались в Amnesty International. Мне звонили оттуда, уверяли, что дело моего мужа будут поднимать все активнее.

"Если уеду за границу, то кто будет помогать мужу?"

Вы сейчас находитесь в Беларуси?

Да.

А почему вы остаетесь на родине? Неужели вам не страшно?

Страшно, когда у тебя на глазах забирают мужа при дочке. Это действительно страшно. Я не могу бросить и своего мужа. Если я уеду, то как я смогу помогать?

Здесь я по крайней мере вожу ему продукты два раза в неделю. Если у Игоря что-то происходит, как тогда, когда он резал себе вены после очередного обвинения, я об этом могу сообщить, дать комментарий, записать интервью.

Автопортрет Игоря Лосика:

Не пугает ли вас репрессивная атмосфера, которая сейчас царит в вашей стране, или же к этому, как на войне, быстро привыкаешь?

На самом деле сейчас мне совершенно не страшно. Что они могут сделать? Забрать меня? Ну, пусть приходят, адрес знают, посмотрим, что после этого будет.

В своем обращении вы сказали, что готовы лично встретиться с Лукашенко, если это будет необходимо для освобождения вашего мужа. Допустим, он захотел провести с вами показательную встречу на камеру. Вам дают первое слово. Что вы скажете?

Первой моей просьбой было бы пригласить следователей, которые ведут дело Игоря, и чтобы они, глядя в глаза своему боссу, рассказали в чем виновен мой муж со всей своей сомнительной аргументацией. Мне можно врать, а смогут ли они солгать своему боссу?

Вот посмотрим сначала на их реакцию от такой очной ставки, а уже после этого будет разговор.

"Для освобождения мужа я готова на все и даже больше"

После арестов блогеров и других оппозиционеров в Беларуси все больше становится популярным образ жены оппозиционера и блогера, которая вынуждена продолжать дело своего мужа ради его освобождения из тюрьмы. А готовы ли вы, опираясь на свой бэкграунд, свои связи и медийность, погрузиться в политику, чтобы спасти мужа?

Никаких политических амбиций у меня не было и нет. Но если это даст свои плоды в освобождении моего мужа, я готова пойти на все и даже больше. Здесь не было бы разговора о том, что это будет стоить лично для меня, и чем это может для меня закончиться.

Если речь сугубо об освобождении мужа – да, я согласна. Если идти дальше и развиваться как политик – то нет, я не хочу в это втягиваться.

Рисунки Игоря Лосика, которые он присылает из тюрьмы жене и дочери:

Готовы ли вы в таком случае призвать людей на новые мирные митинги, вот как были в августе прошлого года?

Наверное, нет, потому что мы все знаем, чем это закончится. Мы начнем с 342 статьи Уголовного кодекса и так далее. Давать повод забирать меня я не хочу.

И это не потому, что мне страшно, просто для них это будет слишком легко. "Вот она вышла, вот она призвала на митинги, забирайте".

То есть вы больше всего видите надежду в международной огласке и давлении на Лукашенко?

Да, я считаю что международное давление на действующий режим поможет освободить моего мужа и других политзаключенных.