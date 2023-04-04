Дарью Трепову, обвиняемую в убийстве Татарского, арестовали

В России арестовали Дарью Трепову, которую задержали из-за взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Следует добавить, что тогда погиб пропагандист Владлен Татарский.

В России Трепова обвиняется в "теракте". РосСМИ написали, что дело так называемый суд рассматривал в закрытом режиме, сообщает 24 канал.

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Что известно об аресте Треповой

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Дарьи Треповой, задержанной по делу о взрыве в Петербурге, в результате которого погиб "военкор" Владлен Татарский,

– говорится в сообщении.

Так называемый российский суд решил арестовать девушку на 2 месяца – до 2 июня 2023 года. Следует добавить, что так называемый следственный комитет России обвиняет ее по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Российский следственный комитет считает, что якобы "теракт" планировали и организовывали "на территории Украины", а сама Трепова якобы придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией Навального.

Что известно о взрыве и обвинениях Треповой