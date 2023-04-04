Дарью Трепову, обвиняемую в убийстве Татарского, арестовали
В России арестовали Дарью Трепову, которую задержали из-за взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Следует добавить, что тогда погиб пропагандист Владлен Татарский.
В России Трепова обвиняется в "теракте". РосСМИ написали, что дело так называемый суд рассматривал в закрытом режиме, сообщает 24 канал.
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Что известно об аресте Треповой
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Дарьи Треповой, задержанной по делу о взрыве в Петербурге, в результате которого погиб "военкор" Владлен Татарский,
– говорится в сообщении.
Так называемый российский суд решил арестовать девушку на 2 месяца – до 2 июня 2023 года. Следует добавить, что так называемый следственный комитет России обвиняет ее по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Российский следственный комитет считает, что якобы "теракт" планировали и организовывали "на территории Украины", а сама Трепова якобы придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией Навального.
Что известно о взрыве и обвинениях Треповой
- Взрыв в Санкт-Петербурге раздался 2 апреля во время "творческого вечера" пропагандиста Владлена Татарского. Тогда, вероятно, Дарья Трепова подарила ему статуэтку. Девушка при задержании рассказала, что ее использовали и подставили.
- Уже на следующий день российское МВД обнародовало так называемое "признание" девушки. Она заявила, что она: "Задержана за пребывание на месте убийства Владлену Татарского. Я принесла туда взорвавшуюся статуэтку".
- РосСМИ написали, что якобы девушку вербовали через телеграммы и обещали должность редактора в Киеве. Однако для этого она должна пройти так называемую "стажировку".
- В то же время издание Times заявило, что убийство Татарского связано с противоречиями между кремлевскими элитами. Вероятно, говорится о расколе в окружении Путина.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснял, что это "пауки поедают друг друга в банке".