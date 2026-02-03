В результате удара России Дарницкая ТЭЦ остановила работу в результате удара России
- 3 февраля российский обстрел повредил Дарницкую ТЭЦ в Киеве.
- Теплоэлектроцентраль временно остановила работу.
Ночью 3 февраля враг массированно обстрелял украинскую энергетику. Под удар россиян попала Дарницкая ТЭЦ в Киеве. Теперь она временно не работает.
Об этом сообщила компания "Евро-реконструкция", которой принадлежит теплоэлектроцентраль.
Что известно о состоянии Дарницкой ТЭЦ?
Сейчас специалисты предприятия вместе с соответствующими службами проводят технические обследования и восстановительные работы.
В компании отмечают, что повреждения значительные, поэтому восстановление будет происходить поэтапно после тщательной проверки оборудования.
Напомним, что Дарницкая ТЭЦ является одним из ключевых источников теплоснабжения для Днепровского и Дарницкого районов Киева и обслуживает более тысячи жилых домов.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, после атаки России 3 февраля без отопления остались около 1100 домов. Чтобы избежать оттаивания систем, утром в них слили воду из отопления.
Заметим, что российская атака вызвала многочисленные разрушения в разных районах столицы. Шесть человек пострадали, двое были госпитализированы.
Какие последствия атаки на Украину 3 февраля?
- В ночь на 3 февраля враг запустил по Украине более 520 ракет и дронов. Основными целями стали энергообъекты в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской области.
- Это был самый массированный удар по энергетике с начала 2026 года. Особенностью этого обстрела стало большое количество баллистических ракет.
- В Харькове объявлена чрезвычайная ситуация из-за повреждения нескольких ТЭЦ и электроподстанций. Без отопления остались 929 объектов.