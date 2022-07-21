Военный эксперт объяснил, почему Иран не сможет дать Путину беспилотники

Сначала в Иране заявляли, что не будут снабжать оружие россии. Однако теперь диктатор путин вышел из изоляции и приехал их выпрашивать лично.

Однако вряд ли Иран не пойдет на уступки стране-агрессору. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Игаль Левин.

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Однако если это случится, это будет небольшое количество и не самого лучшего качества. Их будет недостаточно для полномасштабной войны.

Я вообще сначала удивился, что Россия хочет получить в Иране какие-то беспилотники. Однако технологии Ирана более современных образцов – украденные или взятые из "обратной разработки",

– объяснил специалист.

То есть это означает, что иранцы брали сбитые американские дроны и копировали их.

Надо обратить внимание на то, что страна уже долго находится под санкциями. У них просто нет возможности производить оружие в таком количестве и хорошем качестве.

Кроме того, если учесть отношения Ирана с Израилем, вряд ли страна уступит "лишнее" оружие.

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