Военный эксперт объяснил, почему Иран не сможет дать Путину беспилотники
Сначала в Иране заявляли, что не будут снабжать оружие россии. Однако теперь диктатор путин вышел из изоляции и приехал их выпрашивать лично.
Однако вряд ли Иран не пойдет на уступки стране-агрессору. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Игаль Левин.
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Однако если это случится, это будет небольшое количество и не самого лучшего качества. Их будет недостаточно для полномасштабной войны.
Я вообще сначала удивился, что Россия хочет получить в Иране какие-то беспилотники. Однако технологии Ирана более современных образцов – украденные или взятые из "обратной разработки",
– объяснил специалист.
То есть это означает, что иранцы брали сбитые американские дроны и копировали их.
Надо обратить внимание на то, что страна уже долго находится под санкциями. У них просто нет возможности производить оружие в таком количестве и хорошем качестве.
Кроме того, если учесть отношения Ирана с Израилем, вряд ли страна уступит "лишнее" оружие.
Иран не сможет дать Путину беспилотники: смотрите видео
путин просит беспилотники в Иране
- Белый дом располагает информацией о том, что Иран может поставить россии ударные беспилотники. Кроме того, там даже готовятся научить российские войска использовать их уже в июле 2022 года.
- Министр иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что страна не будет поставлять России оружие, в том числе беспилотники. Он также подчеркнул, что власти страны избегают каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
- Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что желание путина наладить связь с Ираном – очень "красноречивое" и свидетельствует о том, что россия все более отрезается от мира благодаря санкциям.
- Вместе с тем журналист Мохаммад Фараджаллах считает, что Иран может использовать слабое положение России, чтобы она уступила в некоторых вопросах.