Стоит ли волноваться: Жданов объяснил, зачем США передали датчики ядерных взрывов

Соединенные Штаты передали Украине датчики, которые смогут обнаружить вспышку радиации. Они смогут четко зафиксировать вину России, если она использует ядерное оружие.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, если Россия использует ядерное оружие против Украины, то с помощью этих датчиков будет доказана вина оккупантов.

К теме 90 секунд до апокалипсиса: как росли и изменялись ядерные арсеналы России и США

Не нужно паниковать

Как подчеркнул Жданов, не стоит говорить что-то вроде "если США передали такие датчики для Украины, то точно будет ядерный удар". Нет, это еще один предохранитель, чтобы Россия не использовала такое оружие в войне.

Передача датчиков демонстрирует, что Украину присоединили в единое пространство отслеживания радиации. Поэтому страны Запада будут четко мониторить эту ситуацию на территории Украины. Это заявили публично, чтобы Россия не додумалась до того, чтобы использовать тактическое ядерное оружие и сказать, что это не они сделали.

– считает Жданов.

Почему США передали Украине датчики по обнаружению радиации – объяснил Жданов: смотрите видео

Конечно, Россия регулярно "включает" свой ядерный шантаж. Однако позиция всего цивилизованного мира единая – никто не может использовать ядерное оружие в этой войне.

США передали Украине специальные датчики: коротко