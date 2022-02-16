На территории России "зараженные" компьютеры даже не маскировали. Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт по кибербезопасности и специалист компании YouControl Михаил Кольцов.

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Основная опасность DDoS-атак

Поскольку особенность DDoS-атаки состоит в том, что в результате не воруют данные, никто не получает доступ к счетам, то основная цель – дестабилизировать рабочее состояние собственно инфраструктуры, сказал Кольцов.

Эксперт добавил, что DDoS-атаки возникли с начала работы интернета, большинство учреждений уже умеет с ними работать. Основная опасность от таких атак состоит в том, что их в большинстве своем проводят в очень конкретный момент времени.

Дату 15 февраля могли использовать по двум причинам. Во-первых, люди ожидали определенных событий, а во-вторых, это день аванса, люди снимали наличные деньги. Атака характерна как раз для того, чтобы дестабилизировать инфраструктуру в определенный момент. Это единственное, что она может сделать Михаил Кольцов Эксперт по кибербезопасности и специалист компании YouControl

DDoS-атаки чрезвычайно популярны в последние годы, и начиная, например, с 2019 года от них больше всего страдают финансовые институции, сказал Кольцов.

"Их особенность заключается в том, что вы можете достаточно дешево и одновременно скрывая источник самой атаки вывести определенную инфраструктуру из рабочего состояния. Представьте ситуацию, когда на ваш телефон поступает 1000 звонков – вы просто не имеете возможности работать с ними. Это и есть собственно DDoS -атака, которая осуществляется на инфраструктуру", – объяснил специалист.

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Источник не пытались скрыть

По его словам, для ответной атаки используют не прямой источник, а "зараженные" компьютеры – так называемые ботнеты.

В ответ на вопрос о том, как удалось обнаружить, откуда производили кибератаки, Михаил Кольцов сказал: "Мне кажется, что в этом случае этот источник они не хотели скрывать".

Если посмотреть технические записи, то видно, что они даже не использовали маскировочный эффект. Что касается атаки на портал Дия – основной трафик шел с "зараженных" компьютеров на территории России. Они даже не использовали маскировочный эффект, хотя природа атаки позволяет это делать. Михаил Кольцов Эксперт по кибербезопасности и специалист компании YouControl

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