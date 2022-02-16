На території Росії "заражені" комп'ютери навіть не маскували. Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з кібербезпеки та фахівець компанії YouControl Михайло Кольцов.

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Основна небезпека DDoS-атак

Оскільки особливість DDoS-атаки полягає в тому, що в результаті неї не крадуть дані, ніхто не отримує доступ до рахунків, то основна мета – дестабілізувати робочий стан власне інфраструктури, сказав Кольцов.

Експерт додав, що DDoS-атаки виникли з початку роботи інтернету, більшість установ вже вміє з ними працювати. Основна небезпека від таких атак полягає в тому, що їх здебільшого проводять в дуже конкретний момент часу.

Дату 15 лютого могли використати з двох причин. По-перше, люди очікували певних подій, а по-друге, це день авансу, люди знімали готівку. Атака характерна якраз тим, щоб дестабілізувати інфраструктуру в певний момент. Це єдине, що вона може зробити Михайло Кольцов Експерт з кібербезпеки та фахівець компанії YouControl

DDoS-атаки надзвичайно популярні протягом останніх років і починаючи, наприклад, з 2019 року від них найбільше страждають фінансові інституції, сказав Кольцов.

"Їхня особливість полягає в тому, що ви можете досить дешево і водночас приховавши джерело самої атаки вивести певну інфраструктуру з робочого стану. Уявіть ситуацію, коли на ваш телефон надходить 1000 дзвінків – ви просто не маєте можливості працювати з ними. Це і є власне DDoS-атака, яка здійснюється на інфраструктуру", – пояснив фахівець.

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Джерело не намагалися приховати

За його словами, для відповідної атаки використовують не пряме джерело, а "заражені" комп'ютери – так звані ботнети.

У відповідь на питання про те, як вдалося виявити, звідки здійснювали кібератаки, Михайло Кольцов сказав: "Мені здається, що в цьому випадку це джерело вони не хотіли приховувати".

Якщо подивитись технічні записи, то видно, що вони навіть не використовували маскувальний ефект. Щодо атаки на портал Дія – основний трафік йшов з "заражених" комп'ютерів на території Росії. Вони навіть не використали маскувальний ефект, хоча природа атаки дозволяє це робити. Михайло Кольцов Експерт з кібербезпеки та фахівець компанії YouControl

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