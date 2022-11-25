Иран поймет силу Украины - Давидюк о ликвидации их инструкторов в Крыму

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил ликвидацию иранских инструкторов, обучавших российских военных руководить дроном "Shahed 136".

По мнению политолога Николая Давидюка, это отличный "хлопок" для Ирана. Так ведь они теперь поймут значение этого слова. Об этом политолог рассказал в эфире 24 канала.

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Николай Давидюк отметил, как говорил российский "классик", зачем Ирану разочаровываться "бабы еще нарожают".

"Единственное, что не в Иране. Иранские женщины сегодня заняты революцией для того, чтобы свергнуть этот преступный режим. Я думаю, что все наши сердца и вся наша любовь будет с этими женщинами. Мы, чем можем, им поможем", – прокомментировал политолог.

Точно так же, как Иран помогал русской армии. Так и мы поможем иранским женщинам, чтобы они совершили там революцию, свергли этот преступный режим и в России не было стратегического, террористического партнера. Ведь Россия и Иран это как раз 2 из 5 государств террористов, признанных в мире,

– рассказал Давыдюк.

Ликвидация иранских инструкторов

Эксперт отметил, что российская дружба выглядит так, что всех иранских инструкторов поубивают и никто о них не вспомнит.

Но я в этом вижу очень большой позитив. Иран, как минимум, поймет силу Украины, ведь он чем-то похож на Россию. Когда чувствует силу, тогда начинает входить нормально в переговоры,

– объяснил Давидюк.

Он добавил, что Украина начала достаточно жестко давить на Иран. Также включился Израиль, запустивший "хлопок" в Ливане. Кроме того, есть информация о Средней Азии и еще о некоторых странах, где находятся заводы по производству. Это все предоставили Западные друзья. Поэтому диалог с Ираном будет либо конструктивным, либо очень кратким.

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"Сейчас очень большое количество инфраструктуры повреждено именно Ираном. Я думаю, что мы им за это счет выставим. Однако сейчас нужно понимать, каким образом разорвать этот союз. Где-то технически, как это произошло со слов господина Данилова, а где-то надо идти "дипломатично", – акцентировал политолог.

По его словам, возможно, даже применить финансово-коррупционную схему и подкупить несколько чиновников, которые просто будут затягивать российские контракты. Это тоже инструмент, ведь надо думать, как максимально обезопасить свое население, свою страну, свою инфраструктуру и сделать все возможное, чтобы мы в этой войне победили.

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