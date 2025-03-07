Украина имеет 2 беспроигрышных "козыря": остались ли у Трампа рычаги влияния на Зеленского

В Белом доме поняли, что средств влияния на Украину немного. Скандал во время прямого эфира нанес значительный удар по авторитету США.

Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала. Он отметил, что теперь на администрацию Дональда Трампа давит общественное мнение, ведь большинство американцев считают Владимира Путина виновником войны. А европейцы усомнились в надежности гарантий безопасности, которые могут предоставлять США.

Смотрите также Шольц выразил сомнения относительно предложения Макрона о европейском "ядерном зонтике"

"Вы в Конгрессе пообещали помощь стране, с которой подписывали Будапештский меморандум, с которой заключены договоренности по безопасности, утвержденные Конгрессом. И вы самочинно отказываетесь от этого, обвиняя страну, ставшую жертвой агрессии. Теперь вам не будут верить", – сказал Тарас Загородний.

Какие "козыри" имеет Украина

Он добавил, что ситуация в администрации Трампа непростая, хотя они пытаются это скрыть. США давят на Украину, прекращая военную помощь и ограничивая разведывательные данные. Однако уже две ядерные державы – Великобритания и Франция – заявили, что помогут Украине.

Ну, хорошо, Starlink можно заменить. А чем еще вы будете пугать украинцев? Вы же поймите: они хотят быстро это сделать, потому что дальше россияне будут захлебываться в собственном кризисе. Я бы здесь не спешил, тянул время, бил по территории России максимально и дожимал американцев,

– сказал Тарас Загородний.

Он добавил, что для Украины сейчас главное – это ракеты ПВО. Бронетехника может немного подождать, а дроны и другое оружие страна может производить сама. Украинский военно-промышленный комплекс может существенно помочь европейцам. Только нужно привлечь их финансирование.

"Украинцы быстрее и эффективнее многое сделают. И у Украины есть технологии, которых нет во многих европейских странах. Украинцы могут создать ракету с дальностью 7 тысяч километров и дешевле, чем европейцы. У нас есть "козыри" – армия и ВПК. Либерализуйте рынок, чтобы инвесторы вкладывали деньги, они должны видеть отдачу. Просто дайте возможность экспортировать. Инвестируйте в нас – изготовим дроны, ракеты, и все будут довольны", – сказал Загородний.

Он добавил, что со временем может оказаться, что значительная часть американского оружия Европе уже не понадобится.