Давление не только против Украины: Кулеба назвал главные цели Путина

Владимир Путин хочет вернуть Украину "под российский контроль". Впрочем, злые намерения главы Кремля направлены не только против нашего государства.

Российский президент стремится унизить Запад, установив свою сферу влияния в Европе. Об этом глава украинского МИД написал в статье для французского издания Le Figaro.

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Что задумал Путин

Кулеба пояснил, что глава Кремля хочет вернуть Украину под контроль, требуя права вето относительно евроатлантического курса нашего государства. В этом, мол, и заключается новый этап его давления.

В то же время Россия пытается установить свою сферу влияния в Европе, действуя за спинами европейцев, в частности – французов. Министр подчеркнул, что нынешний кризис безопасности был очень хорошо спланирован и предусмотрен Путиным.

Министр иностранных дел осудил действия Москвы:

беспрецедентное скопление войск возле Украины весной 2021 года;

завершение газопровода "Северный поток – 2";

публикацию возмутительного произведения об украинцах и россиянах как "едином народе";

искусственное обострение энергетического кризиса в Европе;

использование мигрантов в качестве оружия на границах с ЕС;

политическое вмешательство на Балканах;

новое стягивание войск к границам с Украиной в конце 2021 года.

Все это – не обособленные события, а элементы более широкой стратегии России, направленной на уменьшение роли Европы, подрыв ее безопасности, стабильности и мира,

– отметил Кулеба.

Чиновник отметил, что нужно сильное лидерство, чтобы противодействовать этому запугиванию. По его мнению, именно Франция может взять на себя такую роль во время председательства в Совете Евросоюза.

Предыдущие заявления главы МИД

Ранее Кулеба сравнил действия России со стратегией Хрущева во времена Карибского кризиса. Она заключалась в том, чтобы показывать другой стороне, что ты "сумасшедший и готов на все".

Накануне Кулеба подчеркнул, что Украина не намерена осуществлять никаких наступательных действий на Донбассе. Однако наше государство ищет дипломатические и политические решения. В то же время он убежден, что агрессивные действия России способствуют вступлению в НАТО соседних с ней стран. Министр утверждает, что у Евросоюза единодушная позиция относительно безопасности Украины. Там понимают, что безопасность нашего государства – это безопасность и всей Европы.

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