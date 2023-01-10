Сам себе навредит: Кремль имеет еще один рычаг влияния на Европу
России столь важно испортить жизнь другим, что она готова на все, чтобы это сделать, даже навредить самой себе. В дальнейшем Россия будет показательно портить отношения, милитаризируя контролируемые территории.
Об этом 24 Каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, Россия очень крепко держала Европу с помощью энергетики и запугивания, которые оказались преувеличенными.
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Взаимный вред
Относительно рычагов влияния Ярослав Божко отметил, что в России еще остается доступ к сырьевым ресурсам и определенным критическим материалам: титану, никелю и так далее.
Ярослав Божко рассказал о рычагах влияния Кремля на Европу: смотрите видео
В то же время, политолог убежден, что без европейских технологий Россия не сможет развивать эти залежи, ведь невозможно с нуля, с помощью государственных инвестиций это сделать.
"Им не удастся заменить крупные европейские концерны, такие как Total, работающие на российских месторождениях. Во всех этих случаях Россия сможет наносить хоть какой-то вред Европе только параллельно не меньшим образом вредя себе", – сказал Ярослав Божко.
Как будет пакостить Россия
Как отметил Ярослав Божко, Россия стремится и дальше портить отношения с Европой, а потому будет показательно усиливать милитаризацию территорий, которые она контролирует. Речь идет не только о границе с Украиной и оккупированных территориях, но и об Арктике и Калининграде.
Россия будет делать показательные шаги, которые будут портить отношения. Это милитаризация Арктики, это возможность наращивания определенных вооружений не только рядом с Украиной, но и, например, в Калининградской области, по сути, уже на территории, окруженной Евросоюзом,
– сказал Божко.
По мнению главы центра политических студий "Доктрина", это будет провоцировать в странах ЕС определенный запрос на большее вооружение, на наращивание мощностей ВПК.
"Вторжение в Украину сразу сопровождалось тем, что в Европе сразу же заговорили о возрождении собственного ВПК", - отметил Божко.
Как Россия загоняет себя в угол
- 9 лет подряд Россия сознательно ухудшает отношения с ЕС и другими цивилизованными странами, больше всего вредя самой себе.
- С 2014 года против России вводятся санкции за аннексию Крыма и развязывание войны против Украины. При этом Россия могла бы предотвратить это выведя свои войска из Крыма и Донбасса и возместив Украине нанесенный ущерб.
- Россия подвергла себя еще большим санкциям и ограничениям, начав полномасштабное вторжение и геноцид украинского народа. Поэтому экономика страны-террориста обрушивается, а Россия загоняет себя не только в политический, но и в экономический кризис.