В ОСУВ "Хортица" высказались о давлении россиян в Луганской области

Оккупанты активизировали атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. Однако на текущий момент не стоит паниковать из-за сообщений о давлении российских захватчиков.

Руководство Вооруженных Сил Украины в курсе ситуации и российские захватчики получат адекватный ответ. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.

Смотрите также Оккупанты вынуждены оттягивать свою артиллерию, – офицер Нацгвардии назвал причину

Наступают ли россияне на Луганщине

Журналисты озвучили Назару Волошину информацию о ситуации в Луганской области, а именно о группировке в 10 тысяч личного состава оккупационного войска.

Однако представитель ОСУВ "Хортица" обратился к украинцам и призвал их не паниковать и не поднимать в обществе информацию о том, что российские войска уже наступают.

Я скажу так, что руководству и Вооруженных сил, и высшему политическому руководству государства известна эта информация, принимаются соответствующие меры, то есть о враге все известно,

– подчеркнул он.

Что этому предшествовало