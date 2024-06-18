В ОСУВ "Хортица" высказались о давлении россиян в Луганской области
Оккупанты активизировали атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. Однако на текущий момент не стоит паниковать из-за сообщений о давлении российских захватчиков.
Руководство Вооруженных Сил Украины в курсе ситуации и российские захватчики получат адекватный ответ. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.
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Наступают ли россияне на Луганщине
Журналисты озвучили Назару Волошину информацию о ситуации в Луганской области, а именно о группировке в 10 тысяч личного состава оккупационного войска.
Однако представитель ОСУВ "Хортица" обратился к украинцам и призвал их не паниковать и не поднимать в обществе информацию о том, что российские войска уже наступают.
Я скажу так, что руководству и Вооруженных сил, и высшему политическому руководству государства известна эта информация, принимаются соответствующие меры, то есть о враге все известно,
– подчеркнул он.
Что этому предшествовало
- Днем, 18 июня, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады сообщили, что российские войска активизировали атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. На штурмы позиций украинских воинов противник бросает целые взводы и роты личного состава.
- По их словам, россияне наступают танковыми полками, привлекают значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Также оккупанты применяют FPV, управляемые авиабомбы, а также химическое оружие, которое, как заметим, является запрещенным.