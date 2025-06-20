2 варианта: каким может быть план "Б" США по войне в Украине

Россия всеми действиями показывает, что не готова завершать войну на территории Украины. В Соединенных Штатах Америки это, вероятно, понимают, однако пока неизвестно, какой план по этому поводу они применят.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что у США, обязательно, должен быть план "Б", как действовать, чтобы способствовать завершению российско-украинской войны.

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Будут ли США давить на Россию

Александр Мусиенко отметил, что основной вопрос заключается в том, готова ли американская власть применять другие методы воздействия на Россию, чтобы заставить ее к миру.

Сейчас мы видим, что план, который применяет Дональд Трамп и Белый дом – это подождать и дать еще шанс на то, что что-то может произойти перед тем, как переходить к плану "Б",

– предположил он.

По мнению военного эксперта, он для Украины может быть как благоприятным, так и нет. Есть 2 варианта.

Первый – если власти США отреагируют и Конгресс проголосует за законопроект о введения мощных ограничений для тех, кто покупает российский газ, нефть и уран.

Это очень важно, ведь санкции, которые введены Конгрессом, потом очень трудно отменить. Такая история была бы очень неприятной для России,

– подчеркнул Мусиенко.

Второй – большая помощь для Украины. Однако, по словам военного эксперта, в этом есть определенная проблема, ведь сейчас во многом поддержка и американские мощности направлены на Ближний Восток.

"Это еще 1 фактор, который негативно влияет на нас (на Украину – 24 Канал). Поэтому безусловно план "Б" есть, но неизвестно, какой из этих вариантов выберет Трамп", – добавил он.

Отметим, Сенат США отложил рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России, планируя вернуться к этому вопросу в июле 2025 года. Причиной задержки стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке, которая отвлекла внимание законодателей. Хотя Белый дом пока не одобрил инициативу, лидеры Франции и Германии считают, что Дональд Трамп может поддержать новые ограничения в ближайшее время.