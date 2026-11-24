Соединенные Штаты блокируют поставку ракет для систем Patriot и искусственно ограничивают работу Starlink на оккупированных украинских территориях. Такие меры являются инструментом целенаправленного давления на Киев с целью заставить его выполнить требования Москвы.

В эфире 24 Канала политолог Максим Несвитайлов сообщил, что Белый дом тормозит процессы в сфере обороны, несмотря на то, что Вашингтон уже получил от Евросоюза деньги за ракеты.

США прибегли к давлению

Чиновники в Соединенных Штатах затягивают подписание необходимых документов под предлогом так называемых рисков эскалации.

Ну, конечно, со стороны США это просто инструмент давления на Украину, чтобы подтолкнуть нас к выполнению всех условий, которые ставит перед нами Российская Федерация. Это то, чем, по большому счету, занималась администрация Соединенных Штатов Америки на протяжении последних почти двух лет,

– подчеркнул политолог.

Ранее подобные попытки влияния сводились к устным предостережениям или кратковременной приостановке военной помощи и обмена разведданными. Теперь же Вашингтон перешел к гораздо более жестким мерам: искусственное замедление работы Starlink ощутимо затрудняет работу украинских военных при нанесении точечных ударов по целям захватчиков.

И это на самом деле настолько цинично, подло и просто по-мудацки. Ну, никак иначе, мягче это не назовешь. Они понимают, что тем самым просто не дают защищать гражданское население и просто подыгрывают террористическим актам Российской Федерации. Это исключительно давление со стороны администрации Дональда Трампа,

– подчеркнул Несвитайлов.

Политолог о том, как США прибегли к критическому давлению на Украину: видео

Рискованная ставка Вашингтона

По мнению международного эксперта, окружение Дональда Трампа сейчас пытается пойти ва-банк. Если этот план принуждения Украины провалится, в Конгрессе США неизбежно инициируют масштабные расследования в отношении действий администрации, которая фактически подыгрывала Москве.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что из-за постоянных " проблемы с работой систем связи " украинские перехватчики не имели возможности своевременно уничтожать вражеские дроны.