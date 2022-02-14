Правоохранитель заметил, что даже не видел ее. Также Петрик заявил, что не слышал о предложении Трухина дать взятку.
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Петрик: Камеру не всегда удается правильно закрепить
По его словам, камера работников полиции – проблема, которую до сих пор не разрешили. Ее не всегда удается правильно закрепить.
Честно скажу, я даже ее (сумку – 24 канал) не видел,
– сказал Петрик.
Он объяснил, что 23 августа была праздничная атмосфера. Всем работникам выдали красивые белые футболки, однако на них не удается закрепить камеру.
Патрульный полицейский рассказал, что закрепил ее на поясной карман. Он не отказывается от того, что, вероятно, перевешивал камеру. Поэтому она была сфокусирована на сумке, а сам Петрик следил за другими действиями.
Полицейский отмечает, что не повелся бы на взятку
По словам Петрик, даже если бы он нашел деньги на улице, то не взял бы их. Ведь чужое брать не хочет.
"Меня родители так воспитали. У меня даже мама, бывает, придет в магазин с 200 гривнами, на 100 что-нибудь купит, а ей 300 сдачи дают. Она придет в магазин и отдаст деньги", – поделился он.
Главное о резонансном ДТП с участием Трухина
- Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 6 человек, произошло в конце августа 2021 года. Трухин долгое время отрицал свою вину.
- Только зимой 2022 года у "Украинской правды" появилась запись с боди-камеры полицейского. Согласно ей, Трухин пытался дать взятку полицейским, хотел убежать и вспоминал Дениса Монастырского.
- Патрульный полицейский Петрик заметил, что в сеть попали не все видео с места ДТП с Трухиным. Ведь у правоохранителей были боди-камеры.
- В президентской партии надеются, что Трухин сам сдаст мандат.
- В Офисе Президента заявили, что Владимир Зеленский не видел соответствующего видео с Трухиным.
- Стало известно, что Государственное бюро расследований не назначало экспертизу скандального видео.
Блог Виталия Шабунина "Право на достоинство" о Трухине: смотрите видео