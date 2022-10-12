Если бы Совбез ООН преодолел вето и приказал России прекратить войну: Кислица объяснил, что было бы

Россия неоднократно нарушала устав Совбеза ООН и незаконно пользовалась правом вето. Активисты из разных стран мира протестуют против членства России в Организации и даже призывают полностью реформировать или распустить Совбез.

Об этом в интервью рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он отмечает, что нельзя выходить из ООН в знак протеста и "возвращаться спиной к миру". Напротив, нужно бороться за поддержку каждого члена ООН.

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Можно ли побороть вето, которое накладывает Россия

Россия решила, что право вето это то, чем можно пользоваться на постоянной основе. Тогда когда что-то не нравится или идет не по плану. Однако право на вето – это исключение, которым можно пользоваться крайне редко и только по веским причинам.

– это особая возможность, которую имеют пять постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Ее суть состоит в том, что она позволяет отвергать проект любых содержательных резолюций ООН. При этом уровень поддержки проекта другими странами-участницами не имеет значения.

Сергей Кислица точно сравнивает право вето с пистолетом, который может как помочь защититься, так и стать орудием для достижения преступных целей. По его словам, бывало немало случаев, когда вето удавалось использовать в благих целях.

Россия незаконно пользуется этим правом. Дело в том, что Кислица говорит, что страна-агрессор нечестно заняла место Советского Союза в Совбезе.

Однако, к сожалению, даже если бы Совет Безопасности принял решение, которое бы заставляло Россию вывести войска из Украины, россияне не стали бы этого делать. По мнению дипломата, России плевать на устав и правила.

Вопрос не в вето, а в том, что сегодня мы имеем дело со страной, которая настолько не имеет ничего общего с правопорядком, что есть у них вето, нет у них вето — им глубоко "по цимбалам" на любые решения. И единственное, что останавливает весь мир от того, чтобы дать пинка России и выгнать ее из Совбеза — это, по моему мнению, ядерное оружие,

– делится Сергей Кислица.

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Россия наложила вето на резолюцию по осуждению "референдумов" на временно оккупированных территориях

Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции США, который касается осуждения псевдореферендумов, проведенных оккупантами в 4 оккупированных областях Украины. Это произошло 30 сентября.

Российские пропагандисты сообщили, что Бразилия, Габон, Индия и Китай воздержались от голосования. Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, США и Франция проголосовали за поддержку резолюции.

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