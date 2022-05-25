Даже если пол мира нападет: Кулеба назвал вопросы, по которым Украина не пойдет на уступки
Источник:Daily Sabah
Украина никогда не отказывалась от продолжения переговоров с Россией, но открыто заявляла, что не будет принимать "русские ультиматумы". К тому же есть вопросы, по которым наша страна не пойдет на компромисс ни при каких условиях.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, таких пунктов сейчас существует 3. Несмотря на это, он добавил, что наше государство планирует как можно быстрее победить в войне против России.
Главное 29 450 уничтоженных оккупантов и ракетные атаки по Запорожью и Кривому Рогу: основное за 91 день войны
3 пункта, по которым Украина не пойдет на компромисс с Россией
Так, Дмитрий Кулеба заявил, что после встречи в Стамбуле украинская сторона увидела, что Россия продолжает выдвигать ультиматумы и не готова к решению. Также, когда Россия усилила наступление на Донбассе, Украина имела возможность увидеть, что россияне не планируют выбирать мир, для них важнее война.
Поэтому глава МИД подчеркнул, что существует 3 вопроса, на которые Украина никогда не согласится.
Даже если полмира нападет на нас и заставит пойти на уступки, мы этого не сделаем,
– объяснил министр.
Среди этих пунктов:
- территориальная целостность Украины;
- русские солдаты должны полностью покинуть территорию Украины;
- украинский народ, а не Россия будет определять внешнюю политику Украины.
Кроме того, Кулеба сказал, что их цель - "быстрее завершить войну победой Украины".
Кулеба назвал 3 фактора, которые помогут Украине победить
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал 3 фактора, которые могут приблизить нашу победу в войне с Россией. Среди них – получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС. По его словам, предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС в июне 2022 сможет приблизить ее к победе в войне с Россией.
По словам министра иностранных дел Украины , три фактора могут изменить ситуацию к лучшему:
- Экономический : жесткие санкции против России
- Военный : поставка тяжелого вооружения Украине
- Политический : предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС
Может заинтересовать – Кулеба рассказал об изменении целей Украины в войне: смотрите видео