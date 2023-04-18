Подарил военным икону: в Кремле говорят, что Путин посетил оккупированную Херсонщину и Луганщину

Российская пропаганда начала разносить новый бред. Вражеские СМИ заявляют, что президент их террористического государства прибыл на оккупированную территорию Херсонской области. Также впоследствии они сообщили, что якобы он был еще и в Луганской области.

Во вторник, 18 апреля, российские помойки начали писать о том, что Владимир Путин наведался в штаб группировки войск "Днепр", что базируется на Херсонском направлении Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на кремлевские СМИ.

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Доказательств сперва не было

Следует сказать, что в сети долго нигде нельзя было найти фото или видео диктатора на оккупированной части Херсонской области. Потому и приходилось ждать, когда московские фотошоперы что-то нарисуют.

Президент заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Макаревича и других военачальников,

– говорится в сообщении российских медиа.

Кроме того, там указано, что Путин якобы на совещании "попросил военных высказать мнение о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях и обменяться информацией".

Впоследствии появились данные о том, что во время этого "визита" президент России подарил икону военным, поздравил их с Пасхой и "отметил заслуги" командующего ВДВ Теплинского, который якобы долго был на передней линии и которого "Минобороны и Генштаб его очень высоко оценили".

В марте стало известно о том, что Путин якобы наведывался в Мариуполь и Крым, что в Донецкой области, для того, чтобы "встретиться с обычными людьми". Впоследствии экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов констатировал , что это был не сам "бункерный", а его двойники.

Кроме того, через некоторое время российские СМИ начали рассказывать, что диктатор посетил также штаб нацгвардии "Восток" в так называемой "ЛНР", где заслушал доклады генерал-полковника Лапина и других высших офицеров по ситуации на этом направлении.

А потом начался цирк

Собственно, российские пропагандисты "не подвели", но сняли какое-то "кино за гаражами", вероятно, с двойником Путина. На ролике видно, как диктатор сначала здоровается с военными, затем кадры с высоты птичьего полета, очевидно, снятые с вертолета, а затем и то, как он выходит из этого летательного аппарата.

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Смешнее всего, что в Кремле начали убеждать, что эти "рабочие поездки" якобы "заранее не готовились". Кстати, на одном из роликов видно, как "бункерный" шагает по темному коридору. Имеет это очень комичный вид и действительно "свидетельствует", что Путин ни в коем случае "не скрывается от людей".

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Через некоторое время появились кадры, на которых можно увидеть и то, как Путин дарит икону военным. Однако, очевидно, они осознают, что образ не поможет им отменить посещение концерта Кобзона на том свете.

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