Даже не Путин, а Трамп: как президент США разрушает привычный миропорядок
- Мир сейчас входит в турбулентные времена. К этому приложил руку не только Путин, но и Трамп.
- Президент США наделал много странных и специфических решений. В США ухудшились отношения с союзниками.
- Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук прокомментировал действия Трампа.
Мировой порядок, который сформировался после Второй мировой войны, уже не действует. К этому приложился не только диктатор Путин, но и президент США Дональд Трамп.
Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, Трамп уже наделал много странных и неприятных решений. Он существенно ухудшил отношения с союзниками. А буквально недавно Штаты перенаправили на Ближний Восток подрывники к ракетам. Хотя их должны были передать Украине. Также он уже разворачивает войска для обуздания протестов и так далее.
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Что делать Украине
Как отметил Рыбачук, своими решениями Трамп увеличивает угрозы действующему мировому порядку. И лучшим вариантом для Украины будет держаться как можно ближе к Европе.
Хотя и там много проблем. Для принятия решений в Евросоюзе требуется согласие всех стран. Этим пользуются премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которые благосклонны к России.
Параллельно Вэнс поддерживает ультраправую "Альтернативу для Германии", которая заняла 2 место на выборах. Также едва удалось удержать демократию в Румынии. На наших глазах происходят серьезные вещи. Наивно думать, что это просто "болезни" демократии, а правда легко победит. Мы живем в очень турбулентные времена. Нужны быстрые и решительные решения,
– сказал Рыбачук.
Напомним, недавно Трамп заявил, что арестовал бы губернатора Калифорнии, демократа Гэвина Ньюсома, если бы был на месте начальника пограничной службы. Калифорния же подала в суд на Трампа. Там требуют прекратить развертывание войск для подавления протестов, ведь это только ухудшило ситуацию.