Даже не Путин, а Трамп: как президент США разрушает привычный миропорядок

Мировой порядок, который сформировался после Второй мировой войны, уже не действует. К этому приложился не только диктатор Путин, но и президент США Дональд Трамп.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, Трамп уже наделал много странных и неприятных решений. Он существенно ухудшил отношения с союзниками. А буквально недавно Штаты перенаправили на Ближний Восток подрывники к ракетам. Хотя их должны были передать Украине. Также он уже разворачивает войска для обуздания протестов и так далее.

К теме Стычки на улицах и привлечение Нацгвардии США: все, что известно о протестах в Лос-Анджелесе

Что делать Украине

Как отметил Рыбачук, своими решениями Трамп увеличивает угрозы действующему мировому порядку. И лучшим вариантом для Украины будет держаться как можно ближе к Европе.

Хотя и там много проблем. Для принятия решений в Евросоюзе требуется согласие всех стран. Этим пользуются премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которые благосклонны к России.

Параллельно Вэнс поддерживает ультраправую "Альтернативу для Германии", которая заняла 2 место на выборах. Также едва удалось удержать демократию в Румынии. На наших глазах происходят серьезные вещи. Наивно думать, что это просто "болезни" демократии, а правда легко победит. Мы живем в очень турбулентные времена. Нужны быстрые и решительные решения,

– сказал Рыбачук.

Напомним, недавно Трамп заявил, что арестовал бы губернатора Калифорнии, демократа Гэвина Ньюсома, если бы был на месте начальника пограничной службы. Калифорния же подала в суд на Трампа. Там требуют прекратить развертывание войск для подавления протестов, ведь это только ухудшило ситуацию.