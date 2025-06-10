Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, Трамп вже наробив багато дивних та неприємних рішень. Він суттєво погіршив відносини з союзниками. А буквально нещодавно Штати перенаправили на Близький Схід підривники до ракет. Хоча їх мали передати Україні. Також він вже розгортає війська для приборкування протестів і так далі.

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Що робити Україні

Як наголосив Рибачук, своїми рішеннями Трамп збільшує загрози чинному світовому порядку. І найкращим варіантом для України буде триматися якнайближче до Європи.

Хоча й там багато проблем. Для ухвалення рішень в Євросоюзі потрібна згода усіх країн. Цим користуються прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, які прихильні до Росії.

Паралельно Венс підтримує ультраправу "Альтернативу для Німеччини", яка посіла 2 місце на виборах. Також ледве вдалося втримати демократію у Румунії. На наших очах відбуваються серйозні речі. Наївно думати, що це просто "хвороби" демократії, а правда легко переможе. Ми живемо в дуже турбулентні часи. Потрібні швидкі та рішучі рішення,

– сказав Рибачук.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що заарештував би губернатора Каліфорнії, демократа Гевіна Ньюсома, якби був на місці начальника прикордонної служби. Каліфорнія ж подала до суду на Трампа. Там вимагають припинити розгортання військ для придушення протестів, адже це лише погіршило ситуацію.