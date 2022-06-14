"Даже один в поле воин": ВСУ показали впечатляющее мастерство маскировки

Отважные воины ВСУ не только активно избивают кафиров, но и активно оттачивают свое мастерство. Наши герои делают все возможное и невозможное, чтобы освободить Украину от россиян.

Уже 111 дней наши отважные армии и народ дают отпор российским оккупантам. Все первоначальные планы врага провалились, поэтому он убавил аппетиты, но продолжает безумное наступление на наши земли.

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Мастерская маскировка

На Юге наши защитники и защитницы пошли в контрнаступление и освобождают от оккупантов украинские города и села. В перерывах между горячими боями с врагом воины ВСУ совершенствуют свои навыки и делают все для того, чтобы избивать захватчиков еще более эффективно и в большем количестве.

Наши воины показали, как мастерски научились маскироваться. Врагу следует бояться постоянно – опасность может подстерегать его буквально на любом клочке нашей земли.

Даже один в поле воин, если рядом замаскированы собратья,

– подписали видео герои.

Видео маскировки воинов ВСУ:

Война России против Украины: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский в общении с датскими журналистами подчеркнул, что в Украине работает международная следственная группа и прокуроры из разных стран мира. Они фиксируют все военные преступления и ищут виновных. Сейчас весь мир видел только безумные преступления россиян , а их упреки в отношении воинов ВСУ не имеют никаких реальных оснований.

Российские оккупанты пытались штурмовать Бахмут, но наши отважные герои отразили атаку врага . Активные бои продолжаются у Золотого и Рубежного. Враг бросает на наступление большие силы, но успеха нет - ВСУ сдерживают его продвижение.

Россияне собирались захватить Северодонецк до 10 июня, но штурм города продолжается до сих пор. Враг стянул туда большие силы и много артиллерии, наносит авиаудары с вертолетов . Также известно, что россиянам удалось разрушить все мосты вокруг города. Активные бои продолжаются, ВСУ держат оборону и не дают врагу оккупировать город.

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