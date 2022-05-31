Даже побережье может быть линией обороны: одесситов призывали не ходить на пляжи

В Украине начинается лето. И некоторые одесситы не удерживаются от соблазна посещать пляжи, несмотря на то, что они заминированы на случай высадки вражеского десанта. Людей просят не ходить по пляжу, потому что даже побережье может быть линией обороны.

Об этом 24 канала рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

К теме Не хватает запчастей: Россия вытаскивает из моря "утопленников", уничтоживших ВСУ

Она отметила, что война России против Украины является гибридной, поэтому там, где сейчас не ведутся боевые действия, есть опасность.

По ее словам, если утро выглядит мирным в некоторых районах Одессы, а на улице жарко, нужно помнить, что война продолжается, а враг коварен.

Надо понимать, что даже побережье может быть линией обороны… Не ходите на пляже, хотя бы из солидарности к тем, защищает Украину,

– подчеркнула Гуменюк.

Одесситы за жарят несмотря на запрет

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что некоторые жители загорают прямо под табличками , которые информируют о заминировании территории.

"Акватория и побережье Черного моря заминированы, и речь идет не только об одесских пляжах, а обо всех побережьях Одесской области. Патрульные прилагают просто бесчеловечные усилия для того, чтобы сообщить людям об опасности и изгнать их с тех территорий", - сказал он.

Спикер добавил, что в законодательстве есть положения, позволяющие привлекать людей к ответственности, ведь речь идет не только о нарушении правил военного положения, но и безответственном пренебрежении работой, проводимой для их безопасности.

"Это раздастся очень жестко, но я очень не хочу, чтобы руки, ноги или головы тех, кто решит позагорать на заминированных территориях, летали над акваторией Черного моря. Особенно цинично и ужасно, когда взрослые родители тянут на пляжи своих детей. Пожалуйста, подумайте, что вы делаете», – призвал Братчук.

Почему людям нельзя купаться в море

В оперативном командовании "Юг" неоднократно призывали людей осторожничать и избегать побережья и вод Черного моря .

По их словам, купаться в море опасно, как использовать берег или море в других целях.

"Обращаем внимание всех желающих отдыхать, что опасность таких "сюрпризов" в пляжной зоне слишком высока. И не всегда мина будет вести себя так сдержанно, вполне вероятный неконтролируемый подрыв", - объяснило командование.

К слову, 30 мая на популярный песчаный пляж побережья Черного моря шторм вынес морскую якорную мину . Специалисты подрывной команды ВМС Вооруженных Сил Украины сразу же ее ликвидировали.

Видео по теме – 30 мая кафиры ударили по Одессе: куда попали