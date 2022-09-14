Россия своих бросает: в Харьковской области задержали российского военного, которого забыли оккупанты

Оккупанты постоянно опровергают кремлевский тезис, что россия своих не бросает. Бросает, еще и как. Государственное бюро расследований задержало жителя Московской области, забытого в Украине.

Правоохранительные органы на освобожденных от оккупантов территориях продолжают стабилизационные меры. Их цель – выявить остатки оккупационных войск, диверсионных групп, задержать коллаборантов и вернуть полную безопасность.

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Приехал убивать за 67 долларов

В ходе таких мероприятий работникам ГБР удалось задержать российского военного, жителя Московской области. Он скрывался вблизи поселка Шевченково Купянского района. Как выяснили правоохранители, его забыли забрать с собой свои, когда бежали во время наступления Вооруженных Сил Украины.

Оккупант признался, что пошел воевать против Украины, а затем убивать не из патриотических мотивов, а ради денег. Ему обещали 4 тысячи российских рублей за каждый день службы.

Согласно курсу на 14 сентября – это неполных 67 долларов США.

Однако долго наслаждаться мыслью о "богатствах", которые, возможно, ему бы и не выплатили, оккупанту не удалось. 6 сентября он подписал контракт с российской армией на три месяца, а уже 7 сентября его подразделение разбили защитники Украины.

Для дальнейшей проверки и принятия соответствующих мер ГБР передаст задержанного оккупанта СБУ.

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Тысячи оккупантов взяли в плен

В ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области украинские военные существенно пополнили обменный фонд Украины. Так, удалось пленить российских военных высоких чинов, в том числе офицеров. В общей сложности в плен попали тысячи россиян.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что количество пленных захватчиков стремительно пополняется не только на Харьковском направлении, но и на Херсонском.

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13 сентября в окрестностях Балаклеи в руки ВСУ попал первый узбек. Ему всего 22 года, а пошел он воевать против Украины в составе ЧВК "Редут" также за деньги.

В Харьковской области взяли в плен и младших "завоевателей". Трем россиянам было всего по 20 лет. Они пытались оправдываться, что не знали, что едут на войну в Украину. Однако в это тяжело верится, учитывая, что полномасштабная война на момент их задержания длилась 197-й день.

ВСУ поймали и контрактника известной ЧВК "Вагнер", подразделения которой воевали в Сирии и на Донбассе с 2014 года.

Также в плен попали "мобилизованные" из Лисичанска. Город оккупировали в июле и, даже не разобрав завалы после боев, россияне начали искать пополнение в ряды своей армии.

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