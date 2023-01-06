Сальдо хочет узнать "Радость секса": ГБР нашло "интересные" книги во время обысков у гауляйтера

Сотрудники ГБР провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо. В его поместье были найдены доказательства о военных преступлениях в Украине.

В ГБР информируют, что провели обыски впоместье Сальдо, а также по месту жительства приспешников предателя. В ходе обысков обнаружены документы России с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины.

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У Сальдо нашли справки на патриотов и активистов

Есть сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в рублях. Найдены конспекты, в которых записались особенности законодательства России,

– говорится в сообщении.

Кроме того, обнаружены справки по херсонским патриотам и активистам.

Как пишет пресс-служба ГБР, отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо. "Наряду с такими изданиями, как "Императрица Екатерина II", "Россия. Великие судьбы", "Москва. Размышления в фотографиях", соседствует пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви".

Также у Сальдо нашли много советской геральдики, наград и георгиевских лент.

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