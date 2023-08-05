"Помогал подделать документы": ДБР проводит обыски у помощника Дубинского

Государственное бюро расследований проводит обыски у помощника народного депутата Александра Дубинского.

Вероятно, речь идет о Владимире Колодюке. Обыски связаны с тем, что помощник помогал нардепу оформить поддельные документы, когда сам нардеп находился за границей.

Смотрите также Дубинский незаконно выехал за границу: скандальный нардеп прибыл на допрос в ДБР

Правоохранители проверяют обстоятельства, связанные с выездом народного депутата Дубинского за границу в период военного положения. В частности, каким образом депутат выполнял свои обязанности, находясь за границей, подписывал документы и другие важные детали.

Что известно об обысках у самого Дубинского

3 августа работники ДБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского, который во время войны уехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

По данным ДБР, Дубинский получил разрешение покинуть Украину под предлогом сопровождения отца, но покинул страну сам. В то же время отец самостоятельно, без сопровождения сына уехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше народного избранника.

Сам нардеп назвал действия силовиков "политическим преследованием". 4 августа Дубинский находился на допросе в Государственном бюро расследований в Киеве.