"Помогал подделать документы": ДБР проводит обыски у помощника Дубинского
5 августа 2023, 15:12Читати новину українською
Государственное бюро расследований проводит обыски у помощника народного депутата Александра Дубинского.
Вероятно, речь идет о Владимире Колодюке. Обыски связаны с тем, что помощник помогал нардепу оформить поддельные документы, когда сам нардеп находился за границей.
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Правоохранители проверяют обстоятельства, связанные с выездом народного депутата Дубинского за границу в период военного положения. В частности, каким образом депутат выполнял свои обязанности, находясь за границей, подписывал документы и другие важные детали.
Что известно об обысках у самого Дубинского
- 3 августа работники ДБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского, который во время войны уехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.
- По данным ДБР, Дубинский получил разрешение покинуть Украину под предлогом сопровождения отца, но покинул страну сам. В то же время отец самостоятельно, без сопровождения сына уехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше народного избранника.