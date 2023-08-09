Из-за чиновника Минобороны государство понесло убытки на 15 миллионов: он получил подозрение

ДБР при содействии СБУ сообщил подозрение заместителю начальника Департамента финансов Министерства обороны Украины. Из-за него государство понесло убытки на 15 миллионов гривен.

Мужчина превысил свои полномочия – авансом заплатил за услуги. ДБР вручила подозрение должностному лицу – ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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Из-за чиновника государство потеряло 15 миллионов

Еще в 2017 году одно из частных предприятий победило в тендере на строительство дороги в военный городок. Победители запросили предоплату за услуги в размере 70%. Военная часть попросила разрешение сразу оплатить часть работы. Сотрудник Минобороны вопреки своим полномочиям разрешил провести такую операцию.

Победители получили 15 миллионов гривен аванса, но не выполнили никаких работ. Предприятие присвоило средства и израсходовало их. Обвинительный акт по присвоению отдельно был направлен в суд.

ДБР разоблачили должностного лица Минобороны / ДБР

Чиновнику Минобороны инкриминируют небрежное отношение к службе. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

ДБР продолжает вручать подозрения