На Харьковщине задержали экс-полицейского и "руководителя" Великого Бурлука: он убегал в россию

Ни один факт государственной измены не минует бдительного глаза правоохранителей. Они обещают привлечь к ответственности каждого предателя Украины.

Правоохранители активно расследуют и задерживают на освобожденных от российских агрессоров территориях тех, кто пошел с россиянами на сотрудничество. В частности, в ГБР и Офисе Генпрокурора сообщили об успешных результатах таких мер в Харьковской области.

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Экс-правоохранитель перешел на сторону россиян

Так, работники ГБР при содействии ГУНП в Харьковской области задержали бывшего правоохранителя. До оккупации он являлся начальником одного из секторов отделения полиции Купянского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области. А после оккупации поселка Великий Бурлук самостоятельно пошел на переговоры с россиянами. Более того, он:

отдал врагу для пользования помещение кафе, принадлежавшее его жене;

отдал служебный автомобиль;

помогал россиянам создавать новый оккупационный правоохранительный орган;

выражал свое положительное отношение к действиям страны-агрессора;

уговаривал и агитировал своих коллег перейти на сторону врага.

Когда ВСУ деоккупировали поселок, предатель пытался бежать в россию, но не успел. Его задержали на границе со страной-агрессором. Сегодня ему сообщили о подозрении по факту государственной измены, за которое ему "светит" пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Для того чтобы разоблачить всех предателей, которые во время временной оккупации населенных пунктов добровольно перешли на сторону захватчиков, проводится системная и последовательная работа,

– подчеркнули в ГБР.

Не единственный коллаборант в Харьковской области

На территории Купянского района области разоблачили преступную деятельность работников местного лесхоза. Как сообщили правоохранители, они помогали оккупантам вырубать деревья, которые затем использовались для строительства укреплений.

Им по состоянию на сегодняшний день также сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности, за что они могут быть лишены свободы на срок до 10 лет.

Разоблачение предателей Украины: последние новости

В Одессе задержан российский агент, которым оказался бывший руководитель криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью МВД Украины. Он собирал разведданные, в том числе и в отношении руководства СБУ, а сведения передавал в Москву своему "связному" – кадровому сотруднику МВД россии сергею еремину, деятельность которого координирует фсб.

За государственную измену задержали и объявили о подозрении бывшему начальнику СБУ в Харьковской области Роману Дудину. Выяснилось, что он мешал местным органам управления заниматься обороной, а затем умышленно действовал в пользу российских агрессоров.

Другую изменницу обнаружили в Днепре. Она работала на предприятии ракетно-космической отрасли и передавала врагу информацию о новейших украинских разработках в военной сфере, состоянии реализации государственных оборонных заказов Украины и корректировала ракетные обстрелы по Днепру.

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