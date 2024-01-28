Координационный штаб фиксировал DDoS-атаку на ресурсы: под ударом были данные о пленных
Координационный штаб по обращению с военнопленными днем зафиксировал DDoS-атаку на их информационные ресурсы. В целях безопасности некоторые функции пришлось отключить.
Произошло через несколько дней после срыва обмена пленными из-за падения Ил-76. Следует добавить, что россияне до сих пор не предоставили доказательств, что на борту действительно были военные.
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Атака на Координационный штаб
Днем 28 января Координационный штаб по обращению с военнопленными зафиксировал DDoS-атаку на собственные информационные ресурсы. Для безопасности специалисты на время ограничили доступ к некоторым функциям и ресурсам платформы.
Очевидно, враг решил, что информация, в частности, о подробностях обменов военнопленными и падении самолета Ил-76 несет для него угрозу,
– отметили в штабе.
Однако вопреки всем препятствиям, Координационный штаб продолжает работу над возвращением наших граждан из российской неволи.
Авиатроща Ил-76
- Ил-76 потерпел крушение во время планового полета 24 января. Российские оккупанты заявили, что на борту вроде бы находились украинские военнопленные. В тот день действительно планировался большой обмен, однако заявлениям россиян верить не стоит.
- Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что ответить, что же там произошло, не может ни одна сторона. Он отметил, что если бы там действительно были украинские военнопленные, русская пропаганда пыталась показать их тела всему миру. В то же время, даже этого не происходит.
- Страна-агрессор должна была сообщить Международному комитету Красного Креста о перевозка военнопленных самолетом Ил-76. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сделал официальный запрос, однако сомневается, что Россия проинформировала МККК.