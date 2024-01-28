Координационный штаб фиксировал DDoS-атаку на ресурсы: под ударом были данные о пленных

Координационный штаб по обращению с военнопленными днем зафиксировал DDoS-атаку на их информационные ресурсы. В целях безопасности некоторые функции пришлось отключить.

Произошло через несколько дней после срыва обмена пленными из-за падения Ил-76. Следует добавить, что россияне до сих пор не предоставили доказательств, что на борту действительно были военные.

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Атака на Координационный штаб

Днем 28 января Координационный штаб по обращению с военнопленными зафиксировал DDoS-атаку на собственные информационные ресурсы. Для безопасности специалисты на время ограничили доступ к некоторым функциям и ресурсам платформы.

Очевидно, враг решил, что информация, в частности, о подробностях обменов военнопленными и падении самолета Ил-76 несет для него угрозу,

– отметили в штабе.

Однако вопреки всем препятствиям, Координационный штаб продолжает работу над возвращением наших граждан из российской неволи.

Авиатроща Ил-76