Слухи о "смерти Кадырова": что известно о местонахождении главы Чечни

Ухудшение состояния здоровья так называемого главы Чечни Рамзана Кадырова и его неизвестное местонахождение постоянно обсуждают в сети. Одни утверждают, что он находится на лечении в Москве. Однако опубликованные в сети кадры свидетельствуют о том, что Кадыров мог быть в Грозном.

Журналисты проанализировали видео, которые Кадыров опубликовал 17 сентября на фоне заявления о его смерти. Кадры свидетельствуют о том, что записывали видео в Грозном Чечни.

К теме Здоровье Кадырова – это стабильность в Чечне, поэтому даже сплетни оказывают большое влияние, – ISW

Что известно о местонахождении Кадырова

Издание Sky News определило географическую привязку видеозаписей, опубликованных Кадыров на своем телеграмм-канале. Так называемый "лидер Чечни" по местному времени в 13:00 снимает, как будто идет под дождем. Высокая линия деревьев, две пешеходные дорожки, разделенные газоном, указывают на то, что видео могли записать в Грозном.



Местность соответствует парковой зоне в Грозном / Фото Sky News

Кроме того, на заднем плане видео журналисты заметили крышу здания, напоминающую резиденцию Кадырова.



Резиденция Кадырова находится недалеко от места, где записывали видео / Фото Sky News

Однако видео могли записать гораздо раньше, чем 17 сентября. Журналисты также проанализировали прогноз погоды в Грозном. Небольшой дождь в городе прошел только в субботу, 16 сентября. В день, когда Кадыров записывал обращение, осадков в Грозном не было. Согласно метеорологическому отчету в воскресенье, 17 сентября, в городе была облачная погода, хотя некоторые ресурсы утверждают, что осадки все же были. Более того, в течение прошлой недели в Грозном не было дождей, кроме упомянутых дней. Это может свидетельствовать о том, что на канале Кадырова обнародовали ранее записанные видео.

Видео, которые Кадыров обнародовал на фоне слухов о смерти

Кадыров вроде "прогуливался" под дождем: смотрите видео

Кадыров в критическом состоянии на лечении

Вместе с тем, общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев заявил, что Рамзан Кадыров сейчас в критическом состоянии и находится в больнице управления делами президента в Москве. Кроме того, он заявил, что в российскую столицу также вылетела вся семья кремлевского прихвостня.

"Мы владеем информацией, что Кадыров находится в одной из московских больниц. Нельзя сказать, жив ли он или мертв. Но вчера поступила информация, что его ближайшие родственники уже уехали в Москву. Это говорит, что Кадыров в тяжелом состоянии", – заявил Ломаев.

О тяжелое состояние здоровья Кадырова сообщают и источники в украинской разведке. По их информации, так называемый глава Чечни действительно в тяжелом состоянии, но пока жив.