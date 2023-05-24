Россияне разгоняют фейк о "тяжелой травме Залужного": Данилов потролил оккупантов

В российских пабликах разгоняют фейк о ранении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В Киеве уже устали опровергать бред оккупантов.

Россияне распространили информацию, мол, Залужного ранили в начале мая под Херсоном. Оккупанты рассказывают, будто Главнокомандующему ВСУ делали трепанацию черепа, передает 24 Канал.

К теме Россияне запустили "волну" об "исчезновении" Залужного: Маляр рассказала, где главком

Фейк россиян

Такую басню распространили пропагандистские "РИА новости" со ссылкой на свои источники. Россияне утверждали, что генерал получил осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая. Запугивали, будто после "трепанации черепа дальнейшее исполнение обязанностей невозможно".

Данилов посмеялся

Секретарь СНБО Алексей Данилов потролил россиян, отметив, что президент 24 мая заслушал на Ставке доклада Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впоследствии Данилов в эфире телемарафона добавил, что фейками о Залужном россияне пытаются "перебить" позор по поводу Белгорода. Он еще раз подчеркнул, что Залужный жив и здоров.

Украинские власти уже устали опровергать домыслы россиян. Заместитель министра обороны Анна Маляр накануне отмечала, что главком на месте и он делает свою работу. Она объяснила, что эта типичная информационная технология направлена на деморализацию нашей армии. Эффект от нее ожидается в случае точного момента распространения и массовости.

Более того, пока россияне распространяли фейки о гибели Залужного, он пришел на свадьбу украинцев. Кадры молодожены опубликовали 11 мая.