Блестящий прорыв: Буданов и Сырский раскрыли секрет успеха контрнаступления на Харьковщине

Слобожанское контрнаступление началось 6 сентября 2022 года. Украинским защитникам удалось освободить от оккупантов почти всю Харьковскую область.

Начальник ГУР и командующий Сухопутными войсками рассказали в документальном проекте Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина. Фильм 2", благодаря чему удалось добиться успеха во время Слобожанского контрнаступления, передает 24 Канал.

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Слобожанское контрнаступление: секрет успеха

Александр Сырский заметил, что это действительно было блестящее контрнаступление.

Это дало возможность довести до всех, что у нас есть уникальный шанс переломить ход боевых действий. И эту уникальную возможность нужно использовать,

– подчеркнул генерал-полковник.

Начальник ГУР отметил, что в ходе ведения боевых действий была деоккупирована почти вся Харьковская область. И это был невероятный успех для всей Украины. Также генерал-лейтенант ответил, что именно сыграло главную роль.

Внезапность и быстрота, и решительность действий,

– подчеркнул Буданов.

Командир специальной штурмовой роты спецподразделения ГУР Kraken "Чича" отметил, что это профессионализм. Делали все секретно, тихо.

Начальник управления СБУ Харьковщины рассказал, что одним из основных условий, которое доводили до всех – комбригов, командиров среднего звена и тому подобное, была именно таинственность.

Даже отдельным военнослужащим рядового состава сообщали их цели и задачи уже в последний момент,

– заметил Александр Куць.

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Сырский назвал главную проблему россиян во время контрнаступления ВСУ

"Сами темпы наступления были таковы, что противник не мог понять, где собственно находятся наши войска, то есть войска были постоянно в динамике. Поэтому это для них (россиян – 24 Канал) была проблема. Они привыкли к ведению огня по статическим целям", – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.