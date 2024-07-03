Байден признался, что едва не заснул во время дебатов

В США продолжается предвыборная гонка и состоялись дебаты, которые оказались провальными для действующего президента Джозефа Байдена. Он признался, что едва не заснул во время них.

Джо Байден признает, что его выступление во время президентских дебатов было не лучшим. Он объяснил это сменой часовых поясов после двух зарубежных поездок в начале июня.

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Он прошел примерно 100 часовых поясов

Во время своего выступления в Маклине в штате Вирджиния Байден признал, что дебаты против бывшего президента Дональда Трампа, его конкурента от Республиканской партии, прошли не очень хорошо. Он объяснил, что "сделал глупость".

Я решил путешествовать вокруг света, несколько раз, пройдя примерно 100 часовых поясов до дебатов. Не послушал свою команду, и когда вернулся, то едва не заснул на сцене,

– сказал действующий президент.

Он подчеркнул, что это – не оправдание, а объяснение.

В июне Байден действительно посетил Францию и Италию во время двух отдельных поездок в течение двух недель. После саммита Большой Семерки в Италии он ночью вылетел в США, чтобы принять участие в сборе средств в Лос-Анджелесе с бывшим президентом Бараком Обамой перед возвращением в Вашингтон на следующий день.

После этого он провел 6 дней в Кэмп-Дэвиде, готовясь к дебатам 27 июня.

Официальные лица Белого дома считают, что в провальных дебатах виновата простуда президента. Байден не упомянул о своей болезни во время выступления.