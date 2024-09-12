Удачно атаковала оппонента: как Харрис обыграла Трампа на дебатах

Демократка Камала Харрис выглядела значительно лучше на дебатах республиканца Дональда Трампа. Она красиво его обыграла.

Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, отметив, что главная цель на дебатах – не представлять свою программу как кандидата в президенты. Все несколько проще.

Смотрите также Кто проиграл на дебатах в США и почему Камале Харрис слишком рано праздновать победу

Почему Харрис была лучше

Как отметил Дубовик, на дебатах значительно лучше сделать так, чтобы выставить оппонента "в плохом свете". И на этом фоне выглядеть хорошо.

Это и сделала Харрис. Кажется, что для нее было приоритетом показать недостатки Трампа.

Она смогла сбить Трампа с толку; выбить его из равновесия и в целом удачно его атаковала. Он начал говорить бред о котах или собаках, которых едят в каком-то из городов. Это просто идеальный план. Она полностью его использовала,

– сказал Дубовик.

На дебатах каждый участник имеет ограниченное количество времени. За это время нереально подробно обсудить программу каждого из кандидатов. Вероятно Харрис со временем стоит сделать большую пресс-конференцию или интервью относительно своих взглядов в экономике, внутренней и внешней политике и т.п.

Обратите внимание! Что Харрис и Трамп говорили об Украине на дебатах – читайте в материале 24 Канала.