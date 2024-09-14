Наотрез отказался: почему Трамп боится повторных дебатов

Дональд Трамп не хочет участвовать в повторных дебатах с Камалой Харрис. Он выглядел там слабее. Но, конечно, Трамп не будет этого признавать.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, заметив, что Харрис все-таки выглядела лучше на дебатах. Но не стоит считать репрезентативным опрос CNN с результатом 63% – 37% в пользу Харрис. Ведь это продемократический канал.

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Почему Трамп не хочет повторных дебатов

Как отметил Чаленко, Трамп сейчас начнет формировать "свою правду" и распространять альтернативное мнение, что он на самом деле "победил" на этих дебатах; что против него уже работают демократы и т.п.

Так он хочет закрепить собственное ядро сторонников, чтобы они были в таком информационном коконе. Нужно, чтобы они воспринимали ту точку зрения, которую распространяет Трамп. У него также есть проблема, что Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис,

– сказал Чаленко.

Трамп не смог полностью перестроить свою кампанию, которая работала изначально против Байдена. А выборы все ближе. Харрис это активно использует. Но представляется, что Трамп и в дальнейшем будет нагнетать ситуацию; идти по пути политической эскалации и эмоций.

Собственно это сейчас будет делать Трамп. Параллельно он вынесет свою экономическую часть программы, потому что это его серьезный плюс в противовес Харрис,

– подчеркнул Чаленко.

Обратите внимание! Что Трамп и Харрис говорили об Украине на дебатах – читайте в материале 24 Канала.

Кроме того, Трамп отказался участвовать в еще одних дебатах с Харрис. Он убежден, что выиграл в предыдущих дебатах.