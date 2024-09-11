Кремлю не понравилось, что во время дебатов в США "использовали имя" Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России очень не нравится, что фамилия Путина используется "как инструмент во внутриполитической борьбе в США".

Заявление представителя кремлевского диктатора цитирует ряд российских СМИ, передает 24 Канал. Слова Пескова прозвучали как комментарий к дебатам американских кандидатов в президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа.

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В Кремле высказались о дебатах Харрис и Трампа

По словам Пескова, в Кремле якобы не имели возможности следить за дебатами, поскольку они шли ночью по московскому времени, но утром все же видели новости.

Фамилия Путин используется так, скажем так, как один из инструментов во внутриполитической борьбе США, нам это очень и очень не нравится, и мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента,

– заявил пресс-секретарь Путина.

В Кремле все же обратили внимание на то, что оба кандидата упоминали российского диктатора и Россию в целом.

Позиция вполне понятна. США в целом, от какой партии кандидаты не были бы, сохраняют негативное отношение, недружественное отношение к нашей стране,

– подытожил Дмитрий Песков.

К слову, во время дебатов Камала Харрис подтвердила, что за несколько дней до полномасштабного вторжения России встречалась с Владимиром Зеленским. Тогда вице-президент США передала разведданные о планах Кремля.