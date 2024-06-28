Такое мнение 24 Каналу выразил российский правозащитник Марк Фейгин, отметив, что все из-за того, что выборы президента США еще не прошли. Они состоятся в ноябре. Отметим, что также Трамп заявил о том, что война в Украине не должна была начаться.

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Какова позиция Трампа

"Еще результат неизвестен. Сомнения относительно того, что Трамп займет однозначно промосковскую позицию, уже давно были", – сказал Фейгин.

Владимир Путин, когда давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, кокетливо заявлял о том, что Трамп непредсказуем. Мол, Кремлю лучше договариваться с Байденом, ведь знают то, чего ожидать.

Поэтому в Москве действительно неуверенны относительно поведения бывшего президента США. В то же время у России есть опыт взаимодействия с Дональдом Трампом во времена его президентства.

Почему в России не будут реагировать на заявления

В окружении Трампа есть люди, которые призывают его радикализировать позицию насчёт Украины – рассчитывать на доктринальную позицию США, которая традиционно оппонирует России. То есть – говорится о поддержке Украины.

Однако, также есть те, кто имеют противоположную позицию. Например, сын экс-президента США, который публично заявляет о неприятии Украины.

"Его тянут в разные стороны. Сейчас для Трампа выгодно, чтобы его позиция не была слишком промосковской. Он рассчитывает победить", – подчеркнул российский правозащитник.

Фейгин добавил, что, похоже, такая тактика оправдалась, поскольку почти 65% американцев, которые наблюдали за дебатами, убеждены, что в них победил Дональд Трамп. Поэтому он может держаться линии с позицией, что он осуждает Россию. В то же время будет говорить о том, что он "договорится".

Российским пропагандистам сейчас нечего сказать. Поливать (грязью – 24 Канал) Трампа – ему ни горячо, ни холодно на выборах. Проявлять свою откровенную позицию – преждевременно. Будут ждать ноября,

– добавил российский правозащитник.

Предвыборные дебаты кандидатов в президенты состоялись в США 27 июня. Джо Байден и Дональд Трамп выразили свои позиции, в частности, насчёт миграции, экономики, конфликта в Газе и войны в Украине.