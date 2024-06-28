Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що усе через те, що вибори президента США ще не минули. Вони відбудуться у листопаді. Зазначимо, що також Трамп заявив про те, що війна в Україні не повинна була початися.

До теми Битва двох дідів і паніка демократів: що Трамп і Байден сказали про Україну та війну на дебатах

Яка позиція Трампа

"Ще результат невідомий. Сумніви щодо того, що Трамп займе однозначно промосковську позицію, уже давно були", – сказав Фейгін.

Владімір Путін, коли давав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, кокетливо заявляв про те, що Трамп непередбачуваний. Мовляв, Кремлю краще домовлятися з Байденом, адже знають те, чого очікувати.

Тому у Москві дійсно невпевнені щодо поведінки колишнього президента США. Водночас у Росії є досвід взаємодії з Дональдом Трампом за часів його президентства.

Чому у Росії не реагуватимуть на заяви

В оточенні Трампа є люди, які закликають його радикалізувати позицію щодо України – розраховувати на доктринальну позицію США, яка традиційно опонує Росії. Тобто – мовиться про підтримку України.

Однак, також є ті, хто мають протилежну позицію. Наприклад, син експрезидента США, який публічно заявляє про неприйняття України.

"Його тягнуть у різні боки. Нині для Трампа вигідно, щоби його позиція не була надто промосковською. Він розраховує перемогти", – наголосив російський правозахисник.

Фейгін додав, що, схоже, така тактика виправдалася, оскільки майже 65% американців, які спостерігали за дебатами, переконані, що у них переміг Дональд Трамп. Тому він може триматися лінії з позицією, що він засуджує Росію. Водночас говоритиме про те, що він "домовиться".

Російським пропагандистам нині немає чого сказати. Поливати (брудом – 24 Канал) Трампа – йому ні гаряче, ні холодно на виборах. Проявляти свою відверту позицію – передчасно. Чекатимуть листопада,

– додав російський правозахисник.

Передвиборчі дебати кандидатів у президенти відбулися у США 27 червня. Джо Байден та Дональд Трамп висловили свої позиції, зокрема, щодо міграції, економіки, конфлікту у Газі та війни в Україні.