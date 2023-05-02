После восьми месяцев разлуки: трогательное видео, как внучка встречала дедушку-воина

Украинских защитников дома с нетерпением ждут родные и близкие. Сеть буквального разорвало видео встречи маленькой внучки с дедушкой-воином.

Крайне трогательные кадры обнародовали в тиктоке. Только за один день по состоянию на утро 2 мая видео уже просмотрели 128 тысяч пользователей.

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Трогательная встреча дедушки и внуки

На видео маленькая девочка увидела издалека своего дедушку – украинского воина. Не сдерживая эмоции ребенок побежал к нему, чтобы крепко-крепко обнять.

8 месяцев разлуки. Дождались еще одного нашего защитника – любимого, лучшего дедушку. Следующая встреча обязательно с нашими родными вместе дома за столом и с победой,

– отметила автор видео Яна.

Встреча внуки с дедушкой-воином: смотрите видео

Отметим, что перед этим домой приехал отец девочки, также защищающий Украину от российского агрессора.

В Винницкой области тепло встретили воина, вернувшегося из плена

Недавно жители Ивашковцев Винницкой области тепло встретили своего односельчанина, недавно вернувшегося из российского плена. Защитника Украины Юрия Наконечного удалось спасти во время большого обмена на Пасху.

Воина встречали все: и дети, и взрослые. Его приветствовали цветами, воздушными шарами, приятными словами и крепкими объятиями.

Пусть каждый украинский защитник вернется к своим родным живым и принесет такую желанную победу!