Россияне продвинулись на двух направлениях, – Deep State

Оккупанты движутся вперед на Кураховском и Торецком направлениях. Deep State поздно вечером 6 ноября обновили карту.

О продвижении врага пишет 24 Канал со ссылкой на карту Deep State. Согласно данным Генштаба на 22 часа 6 ноября, на Кураховском направлении 52 атаки и 28 еще продолжаются.

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Куда продвинулись россияне на вечер 6 ноября

Враг продвинулся возле Новоалексеевки, Кременной Балки, Максимовки, Богоявленки и в Торецке,

– написали Deep State.

Добавим, что Новоалексеевка и Кременная Балка расположены к северу от Курахово, а Максимовка и Богоявленка – к югу. Судя по всему, россияне снова стремятся замкнуть клещи вокруг города, то есть использовать уже привычную для них на Востоке тактику.

Новоалексеевка на карте Deep State

Кременная Балка на карте Deep State

Максимовка на карте Deep State

Богоявленка на карте Deep State

В целом ситуация на Кураховском направлении выглядит следующим образом:

Продвижение в Торецке на карте Deep State

Общая ситуация в Торецке на карте Deep State