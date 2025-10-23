Враг в очередной раз продвинулся: россияне имели успехи возле сразу 3 населенных пунктов, – DeepState
- Российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов в двух регионах.
- Они имели успехи на территории Запорожской и Днепропетровской областей.
Российским военным удалось продвинуться сразу в двух регионах Украины. Они имели успехи возле трех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитический проект DeepState. В четверг, 23 октября, они обновили карту боевых действий.
Как изменилась ситуация на фронте?
Аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. По данным проекта, врагу недавно удалось продвинуться возле двух населенных пунктов Днепропетровской области, и одного села в Запорожской области.
Враг продвинулся вблизи Вербового, Степного и Новогригорьевки,
– говорится в сообщении.
Россияне атакуют возле Вербового: смотрите на карте
Враг наступает возле Степного: смотрите на карте
Оккупанты активизировались в районе Новогригорьевки: смотрите на карте
Что происходит на фронте?
По данным ISW, на Лиманском направлении россияне поднимают свои флаги над позициями, чтобы создать видимость численного превосходства над украинскими силами. Это показывает их проблемы в ведении открытых боевых действий.
Офицер ВСУ Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что украинские военные эффективно отражают атаки врага со стороны Мирнограда Донецкой области. Там россияне пробовали на бронированной технике пройти в сторону города.
Также ранее подразделения Десантно-штурмовых войск, в частности 132 отдельный разведывательный батальон ДШВ ВСУ, освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении, что в Донецкой области.