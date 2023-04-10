В DeepState сказали, как вычислили самое популярное имя среди погибших окупантов
DeepState представили статистику самых популярных имен среди россиян, погибших на войне в Украине. По подсчетам аналитиков, больше всего в украинских черноземах пало Александров.
Вторую и третью позиции лидерства возглавили Сергей и Алексей. Рейтинг удалось создать на основе различных данных, выявленных и проанализированных специалистами. В частности, информацией поделились друзья из проекта "Горюшко", ведущие статистику погибших оккупантов. Об этом 24 Канала сказал соучредитель Deep State Роман Погорелый.
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Не "русские Ваньки", а "русские Саньки"
Ранее было принято в шутку называть оккупантов "русскими Ваньками". Однако это имя – только восьмое в списке. Погорелый отмечает, что важно называть россиян правильно: не Александры, Сергеи и Евгении.
А именно Александры, Сергеи, Евгении и так далее. Вся та сволочь, которая пришла на нашу землю,
– акцентирует соучредитель Deep State.
Такая статистика крайне важна, потому что здесь подтверждается очень интересная гипотеза о загранотрядах кадыровцев. В обнародованном перечне мы не увидели имен Ибрагим, Паша и т.д.
Это говорит о том, что обычные Ваньки, Саньки погибают во имя идеи Владимира Путина. А сзади снимают тектоки их "ахмадчаи", которые не умирают,
– заметил Погорелый.
Интересно также увидеть другую статистику – возрастные категории, чем эти русские военные занимались до того, как пришли в Украину и погибли здесь. Команда проекта намерена заняться этим, потому что людям действительно понравился такой формат.
"Мы попробуем поработать в этом направлении. Следите за нашим каналом, возможно, это получится", – подытожил соучредитель Deep State Роман Погорелый.
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Последние потери врага
- "Вторая армия мира" продолжает терять своих вояк в Украине. В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения на украинских фронтах погибли 178 820 россиян.
- Заметим, что цифра приблизительна, так как осуществлять точные подсчеты в условиях ожесточенных боев невозможно.
- Так, лишь за последние сутки украинские бойцы уничтожили 670 вражеских солдат. Кроме того, враг потерял немало техники: 1 танк, 4 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 11 БпЛА оперативно-тактического уровня, 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 2 единицы специальной техники.