В DeepState сказали, как вычислили самое популярное имя среди погибших окупантов

DeepState представили статистику самых популярных имен среди россиян, погибших на войне в Украине. По подсчетам аналитиков, больше всего в украинских черноземах пало Александров.

Вторую и третью позиции лидерства возглавили Сергей и Алексей. Рейтинг удалось создать на основе различных данных, выявленных и проанализированных специалистами. В частности, информацией поделились друзья из проекта "Горюшко", ведущие статистику погибших оккупантов. Об этом 24 Канала сказал соучредитель Deep State Роман Погорелый.

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Не "русские Ваньки", а "русские Саньки"

Ранее было принято в шутку называть оккупантов "русскими Ваньками". Однако это имя – только восьмое в списке. Погорелый отмечает, что важно называть россиян правильно: не Александры, Сергеи и Евгении.

А именно Александры, Сергеи, Евгении и так далее. Вся та сволочь, которая пришла на нашу землю,

– акцентирует соучредитель Deep State.

Такая статистика крайне важна, потому что здесь подтверждается очень интересная гипотеза о загранотрядах кадыровцев. В обнародованном перечне мы не увидели имен Ибрагим, Паша и т.д.

Это говорит о том, что обычные Ваньки, Саньки погибают во имя идеи Владимира Путина. А сзади снимают тектоки их "ахмадчаи", которые не умирают,

– заметил Погорелый.

Интересно также увидеть другую статистику – возрастные категории, чем эти русские военные занимались до того, как пришли в Украину и погибли здесь. Команда проекта намерена заняться этим, потому что людям действительно понравился такой формат.

"Мы попробуем поработать в этом направлении. Следите за нашим каналом, возможно, это получится", – подытожил соучредитель Deep State Роман Погорелый.

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