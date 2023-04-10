Другу й третю позиції лідерства очолили Сєргєї та Алєксєї. Рейтинг вдалося створити на основі різних даних, виявлених та проаналізованих фахівцями. Зокрема, інформацією поділилися друзі з проєкту "Горюшко", які ведуть статистику загиблих окупантів. Про це 24 Каналу сказав співзасновник Deep State Роман Погорілий.
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Не "руські Ваньки", а "руські Саньки"
Раніше було заведено жартома називати окупантів "руськими Ваньками". Однак це ім'я – лише восьме у списку. Погорілий наголошує, що важливо називати росіян правильно: не Олександри, Сергії та Євгени.
А саме Алєксандри, Сєргєї, Євгєнії і так далі. Вся та сволота, яка прийшла на нашу землю,
– акцентує співзасновник Deep State.
Така статистика є вкрай важливою, бо тут підтверджується дуже цікава гіпотеза про загородзагони кадирівців. В оприлюдненому переліку ми не побачили імен Ібрагім, Паша і таке інше.
Це говорить про те що звичайні Ваньки, Саньки гинуть в ім'я ідеї Владіміра Путіна. А позаду знімають тіктоки їхні "ахмадчаї", які не вмирають,
– зауважив Погорілий.
Цікаво також побачити іншу статистику – вікові категорії, чим ці російські військові займалися до того, як прийшли в Україну і загинули тут. Команда проєкту має намір взятися за це, тому що людям справді сподобався такий формат.
"Ми спробуємо попрацювати у цьому напрямку. Слідкуйте за нашим каналом, можливо, це вийде", – підсумував співзасновник Deep State Роман Погорілий.
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Останні втрати ворога
- "Друга армія світу" продовжує втрачати своїх вояк в Україні. У Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення на українських фронтах загинуло 178 820 росіян.
- Зауважимо, що цифра є приблизною, тому що здійснювати точні підрахунки в умовах запеклих боїв неможливо.
- Так, лише за останню добу українські бійці знищили 670 ворожих солдатів. Крім того, ворог втратив чимало техніки: 1 танк, 4 бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спеціальної техніки.