В энергосистеме Украины снова дефицит: какая угроза остаться без света

В украинской энергосистеме – дефицит электричества. В частности, из-за ухудшения погоды и одновременного подключения к сети людей в пострадавших от непогоды регионах.

В Укрэнерго рассказали, что сейчас украинские электростанции не могут выработать достаточно электричества, которое удовлетворило бы все потребности потребителей. Энергетики объяснили, чего ждать украинцам в ближайшее время.

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Что происходит в украинской энергосистеме из-за непогоды

С 13:00 (29 ноября – 24 Канал) в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Причина дефицита – стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов,

– заявили в компании.

Они объяснили, что электростанции не могут производить достаточно света потому, что:

солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах;

на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте.

В энергосистеме сейчас сложилась тяжелая ситуация. Наш график растет на глазах,

– объяснили в компании.

Там отметили, что людям нужно больше света, чем могут произвести все украинские электростанции. Именно поэтому украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию в течение всего 29 ноября до 18 часов.



Какая ситуация в энергосистеме Украины

Это значит, что следует выключить свет там, где он не нужен и внимательно пользоваться мощными электроприборами – использовать только самое необходимое, а несрочные дела запланировать после 18 часов.

Как Украина справится с дефицитом

Укрэнерго привлекло аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польше с 13:00 до 16:00 29 ноября. В компании отметили, что это экстренная мера для балансировки энергосистемы. К таким действиям прибегли, чтобы:

"подстраховать" генерацию;

устранить дефицит без ограничений для потребителей.



Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

При температуре -10 будет серьезный дефицит света

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в конце ноября рассказал, что при температуре 8 – 15 градусов мороза Украина будет точно иметь очень серьезный дефицит в пиковые часы.

Чиновник объяснил, что такая ситуация уже была в течение нескольких дней, и мы перекрыли недостаток благодаря помощи европейских партнеров. Тем не менее Украина смогла получить аварийную помощь от Польши, Румынии и Словакии.

И здесь есть только два пути: либо украинцы начнут экономить сами и реально выключать бойлеры, утюги и так далее, либо придется выключать по графикам,

– заявил Александр Харченко.

По его словам, придет время, когда придется вводить ограничения в пиковые часы. В частности, Александр Харченко пояснил, что свет могут выключаться на два – три часа в пик потребления ориентировочно с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.



Что делать, если выключили свет / Инфографика 24 канала