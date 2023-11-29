В Укренерго розповіли, що наразі українські електростанції не можуть виробити достатньо електрики, яка б задовольнила всі потреби споживачів. Енергетики пояснили, чого чекати українцям найближчим часом.

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Що відбувається в українській енергосистемі через негоду

З 13:00 (29 листопада – 24 Канал) в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Причина дефіциту – стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів,

– заявили в компанії.

Вони пояснили, що електростанції не можуть виробляти достатньо світла тому, що:

сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах;

на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті.

В енергосистемі зараз склалась важка ситуація. Наш графік зростає на очах,

– пояснили в компанії.

Там зазначили, що людям потрібно більше світла, ніж можуть виробити всі українські електростанції. Саме тому українців закликали ощадливо споживати електроенергію протягом всього 29 листопада до 18 години.



Яка ситуація в енергосистемі України

Це означає, що варто вимкнути світло там, де воно не потрібне та уважно користуватись потужними електроприладами — використовувати тільки найнеобхідніше, а нетермінові справи запланувати після 18 години.

Як Україна впорається з дефіцитом

Укренерго залучило аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 13:00 до 16:00 29 листопада. У компанії зазначили, що це екстрений захід для балансування енергосистеми. До таких дій вдались, щоб:

"підстрахувати" генерацію;

усунути дефіцит без обмежень для споживачів.



Як розумно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу

За температури -10 буде серйозний дефіцит світла

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наприкінці листопада розповів, що при температурі 8 – 15 градусів морозу Україна точно матиме дуже серйозний дефіцит у пікові години.

Посадовець пояснив, що така ситуація вже була протягом кількох днів, та ми перекрили нестачу завдяки допомозі європейських партнерів. Проте Україна змогла отримати аварійну допомогу від Польщі, Румунії та Словаччини.

І тут є лише два шляхи: або українці почнуть заощаджувати самі й реально вимикати бойлери, праски тощо, або доведеться вимикати за графіками,

– заявив Олександр Харченко.

За його словами, настане час, коли доведеться запроваджувати обмеження у пікові години. Зокрема, Олександр Харченко пояснив, що світло можуть вимикати на дві – три години в пік споживання орієнтовно з 08:00 до 10:00 і з 17:00 до 21:00.



Що робити, якщо вимкнули світло / Інфографіка 24 каналу