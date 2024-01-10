Этого не хватает очень сильно: Зеленский о дефиците оружия и ПВО

Украина и мир сейчас испытывают дефицит оружия, поэтому важно продолжать сотрудничество стран в этом вопросе и наращивать производство снарядов, ракет и других видов вооружения для эффективного противодействия российской агрессии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе 10 января.

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"Об оружии, которого нам не хватает. Хочу начать с положительного: сегодня мы подписали с Литовской республикой соглашение о совместном производстве, в частности, средств борьбы с дронами", – отметил Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, таких контрактов и договоров будет больше, Украина работает над этим.

В мире дефицит оружия

"Есть общий дефицит оружия в мире. Есть дефицит оружия и в Украине. Пока много вызовов для обороны многих стран мира", – продолжил украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в копродукции, поэтому Киев начал сотрудничество в этом вопросе с партнерами США и продолжает ее с европейскими союзниками.

Не стоит ждать, пока весь дефицит закроется сам собой, этого не будет,

– подчеркнул он.

Украина нуждается в средствах ПВО

В то же время, украинский президент обратил внимание, что насущным остается вопрос поставок средств противовоздушной обороны.

"Что касается того, что мы не в состоянии производить сейчас. Это системы ПВО – этого не хватает очень сильно", – добавил лидер. Но напомнил, что в "праздничный период" – последние дни декабря и первые дни января Россия ударила по мирным украинским городам, атаковав гражданскую инфраструктуру, детей, школы, энергетические объекты.

По словам президента, всего было 500 ударов ракет и дронов. Украина смогла отразить 70% этих ударов. Впрочем, мы лишились людей. По словам Зеленского, "системы ПВО – это то, чего не хватает номер 1".

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Оборонный потенциал следует развивать

В свою очередь Гитанас Науседа подчеркнул, что соглашения по совместному производству оружия, которые были сегодня подписаны, важны и определяют путь, по которому должна идти сейчас Литва и другие страны ЕС.

"На рынке оружия мы видим, что есть много денег, но очень мало производственных возможностей. Вот почему нужно развивать военно-промышленный потенциал", – добавил Науседа.

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