Начинайте запасаться продуктами и всем необходимым ближе к октябрю, – Онистрат
Российские оккупанты продолжают проводить атаки на украинские предприятия с помощью дронов и ракет. Из-за нехватки средств ПВО обеспечить защиту всех объектов практически невозможно.
Об этом рассказал основатель батальона БПЛА 68-й бригады "Шершни Довбуша" Андрей Онистрат.
К чему стоит готовиться зимой?
Онистрат прогнозирует сложную зиму для Украины из-за возможных ударов России по энергетической инфраструктуре.
По его словам, защитить украинские ТЭС от обстрелов практически невозможно.
Их развалят в ноябре, может, в октябре,
– заявил Онистрат.
Он также посоветовал украинцам заранее позаботиться об автономных источниках питания – генераторах, инверторах и солнечных панелях.
Самыми сложными месяцами, по его мнению, могут стать ноябрь и декабрь, тогда как в январе ситуация может несколько улучшиться.
Онистрат также отметил, что самыми сложными месяцами могут стать ноябрь и декабрь, тогда как в январе ситуация, по его прогнозу, может несколько улучшиться.
В то же время он подчеркнул, что многое будет зависеть от температуры зимой, ведь сильные морозы могут существенно осложнить ситуацию.
Напомним, что командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко также предупредил, что зима в этом году будет очень сложной.
Он призвал украинцев объединиться, собрать определенную сумму денег и установить в своих подъездах дополнительные аккумуляторы, купить электрогенератор.
Это нужно сделать уже сегодня. А также сформировать определенный запас топлива, генератор, аккумуляторы, запас воды.
По его словам, такая подготовка поможет легче пережить сложный период и не оказаться в ситуации, когда во время сильных холодов необходимого оборудования уже не будет в наличии.