Есть ли дефицит ракет для Patriot: Игнат прокомментировал статью NYT

Украина не выпускает ракеты для западных и старых советских систем ПВО. Дефицит зенитных управляемых ракет действительно есть, западные партнеры об этом проинформированы.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал статью The New York Times о том, что США за неимением финансирования не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что относится с осторожностью к подобным статьям.

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"Давайте разберемся, кто предупреждает – источники, которые нашла газета The New York Times. Я очень осторожно отношусь к таким заявлениям и высказываниям. Для чего они делаются и кому это выгодно – тоже вопрос. Не раз уже комментировал эти заявления и публикации от западных". СМИ, они появляются уже не в первый раз", – отметил Игнат.

Украина зависит от поставок вооружения

Спикер признал, что Украина зависит от поставок западного вооружения, и речь идет не только о зенитных управляемых ракетах, ведь мы получаем все больше западной техники, которая требует как обслуживания, ремонта, обновления, пополнения, так и боеприпасов.

"Даже советские боеприпасы к зенитным управляемым системам мы тоже получаем от стран, имеющих на вооружении такие системы. Происходит нормированная поставка в соответствии с расходами", - пояснил спикер.

По его словам, военные производства в Европе, США и других странах набирают обороты, однако дефицит определенного вооружения все равно ощущается.

Дефицит зенитных управляемых ракет, разумеется, есть, никто этого не скрывает. Потому и появляются такие опасения в западной печати. Думаю, западные партнеры хорошо проинформированы о положении дел у нас со средствами противовоздушной обороны,

– подытожил представитель.

Что известно о дефиците ракет