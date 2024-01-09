Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував статтю The New York Times про те, що США через брак фінансування не зможуть постачати Україні ракети для ЗРК Patriot. Він наголосив, що ставиться з обережністю до подібних статей.
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"Давайте розберемося, хто попереджає – джерела, які знайшла газета The New York Times. Я дуже обережно ставлюся до таких заяв і висловлювань. Для чого вони робляться і кому це вигідно – теж питання. Не один раз вже коментував ці заяви і публікації від західних ЗМІ, вони з'являються вже не вперше", – зазначив Ігнат.
Україна залежить від поставок озброєння
Речник визнав, що Україна наразі залежить від поставок західного озброєння, і йдеться не лише про зенітні керовані ракети, адже ми отримуємо дедалі більше західної техніки, яка потребує як обслуговування, ремонту, оновлення, поповнення, так і боєприпасів.
"Навіть радянські боєприпаси до зенітних керованих систем ми теж отримуємо від країн, які мають на озброєнні такі системи. Відбувається нормоване постачання відповідно до витрат", – пояснив речник.
За його словами, військові виробництва в Європі, США та інших країнах набирають обертів, проте дефіцит певного озброєння все одно відчувається.
Дефіцит зенітних керованих ракет, зрозуміло, є, ніхто цього не приховує. Тому і з'являються такі побоювання в західній пресі. Думаю, західні партнери добре поінформовані про стан справ у нас з засобами протиповітряної оборони,
– підсумував речник.
Що відомо про дефіцит ракет
- Днями видання The New York Times опублікувало статтю про те, що Сполучені Штати невдовзі не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити від 2 до 4 мільйонів доларів за штуку.
- Водночас країни НАТО вирішили закупити до 1000 ракет до ЗРК Patriot. Таке рішення ухвалили після масованих обстрілів України.